Borussia Dortmunds Star Karim Adeyemi wurde laut "Bild" wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi hat Ärger mit der Justiz.

Wie die "Bild" berichtet, wurde der Star von Borussia Dortmund wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro verurteilt (60 Tagessätze zu je 7.500 Euro)

Dem Bericht nach fand die Polizei bei Adeyemi einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät (Taser). Gemäß dem deutschen Waffengesetz ist aber Erwerb, Besitz und Führen dieser beiden Gegenstände strafbar.