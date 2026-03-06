bundesliga
Borussia Dortmund: Lars Ricken über Poker mit Nico Schlotterbeck und angebliche Deadline
- Aktualisiert: 06.03.2026
- 19:17 Uhr
- SID
Der Sportgeschäftsführer des BVB bezeichnet das Vertragsangebot an den Innenverteidiger als "Vertrauensbeweis in Nicos Fähigkeiten".
Lars Ricken hat weiterhin Verständnis für die Haltung von Nico Schlotterbeck im Poker um die sportliche Zukunft. "Für die Öffentlichkeit mögen die Verhandlungen lang wirken, aber bei einem Spieler dieses Kalibers, der eine bedeutsame Entscheidung treffen muss, ist das nichts Außergewöhnliches", sagte der Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund im Interview mit der "Funke Mediengruppe" über den Abwehrchef, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft.
Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ziehen sich bereits über Monate, Schlotterbeck zögert mit seiner Unterschrift. Real Madrid, so berichteten mehrere Medien, soll neben weiteren Spitzenteams an dem deutschen Nationalspieler interessiert sein. "Ich kann Ihnen sagen: Unser Angebot ist ein absoluter Vertrauensbeweis in Nicos Fähigkeiten", betonte Ricken.
Schlotterbeck hatte mehrfach gesagt, er wolle in seiner Karriere Titel gewinnen. Der 26-Jährige muss abwägen, ob er es für möglich hält, diese Ziele mit Dortmund erreichen zu können.
Laut "Sport Bild" möchte Schlotterbeck seine Entscheidung bis Mitte März treffen. Ricken bestätigte dies nicht, er sprach von einer "gemeinsamen Erwartungshaltung an den Zeitpunkt".
BVB: Ricken schließt Ausstiegsklausel bei Schlotterbeck nicht aus
Es sei zudem möglich, dass Dortmund bei einer Verlängerung einer Ausstiegsklausel zustimme. "Das ist nichts, was Alltag werden sollte. Es darf kein Luxus sein, dass wir wissen, mit welchen Spielern wir für eine Saison planen", so Ricken: "Es gibt aber Situationen, in denen man, um einen Deal zu bekommen, vielleicht auch solche vertragliche Konstellationen eingehen muss."
Gleichzeitig betonte er, dass der BVB trotz des frühen Ausscheidens aus der Champions League und der damit verpassten Einnahmen nicht auf Verkäufe von Spielern angewiesen ist. "Es ist total ärgerlich und schmerzhaft, dass wir uns dieses Jahr das Ergebnis versauen", sagte er: "Aber wir haben in den vergangenen Jahren so seriös und verantwortungsvoll gearbeitet, dass es nicht um die wirtschaftliche Stabilität des Vereins geht. Das Budget wird sich kaum ändern."
Ricken: "Dahin kommen, auch die Bayern mal wieder zu schlagen"
Stattdessen sei es der Anspruch des BVB, sich weiter zu verbessern und dafür auch auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Es sei "ein Ziel", einen starken Flügelspieler zu verpflichten, der sich im Eins gegen Eins durchsetzen könne. Auch wolle der BVB "wieder beweisen", dass er "Talente zu Weltklassespielern entwickeln" könne.
"Gleichzeitig brauchen wir für die Entwicklung dieser Talente einen resilienten Mannschaftskern. Spieler, die vorangehen, die in ihrem Peak sind und die ihr Leistungspotenzial konstant abrufen. Wir wollen und müssen wieder besser werden", sagte Ricken, der betonte, dass Trainer Niko Kovac diesen Weg mitgehe: "Wir müssen schon an den Schrauben drehen, dass wir dahin kommen, auch die Bayern mal wieder zu schlagen."