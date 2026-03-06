- Anzeige -
bundesliga

Bundesliga: FC Bayern gewinnt gegen Gladbach auch ohne Harry Kane - Manuel Neuer muss ausgewechselt werden

  • Aktualisiert: 06.03.2026
  • 22:25 Uhr
  • SID

Die Münchner sind in Abwesenheit ihres verletzten Starstürmers mit einem Sieg in heiße März-Wochen gestartet. Dennoch gab es auch einen Wermutstropfen.

Es geht auch ohne Harry Kane: Der FC Bayern ist in Abwesenheit seines verletzten Starstürmers mit einem Sieg in heiße März-Wochen gestartet. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zementierte beim völlig ungefährdeten 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga und feierte eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Atalanta Bergamo.

Zum Start in zwei volle Wochen mit insgesamt fünf Spielen schossen Luis Díaz (33.), Konrad Laimer (45.+1), Jamal Musiala (57./Foulelfmeter) und Nicolas Jackson (80.) die Bayern, die nach einer Roten Karte für Rocco Reitz (55.) in Überzahl spielten, zum sechsten Liga-Sieg in Serie gegen den einstigen Erzrivalen - Bestwert. Für Gladbach traf ein 17-Jähriger: Wael Mohya (89.).

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr) sorgte einzig Manuel Neuer für leichte Sorgenfalten bei den Münchnern: Der Kapitän musste bei seinem Comeback nach einem Muskelfaserriss erneut zur Halbzeit ausgewechselt werden.

FC Bayern: Harry Kane soll gegen Atalanta wieder dabei sein

Kane, der wegen eines Schlags auf die Wade erstmals in dieser Saison ausfiel, soll in Italien definitiv wieder dabei sein, am Freitag übernahm vorerst Jackson die Position im Sturmzentrum. Der Senegalese war einer von sieben Neuen in der Münchner Startelf, zahlreiche Stammkräfte wie Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise oder Serge Gnabry wurden geschont.

Dem Spiel der Bayern tat das aber keinen großen Abbruch. Die Münchner dominierten wie gewohnt mit viel Ballbesitz und effizientem Pressing, einzig die klaren Torchancen fehlten. Lennart Karl (10.) stand bei seinem schön herausgespielten Treffer im Abseits, ansonsten gab der 18-Jährige noch einen Distanzschuss (25.) ab. Der Rest: viele Versuche, wenig Ertrag.

Auf der Gegenseite hatte Neuer, der nach drei Wochen Pause zurück im Tor war, dagegen nach nicht einmal zwei Minuten erstmals eingreifen müssen. Überhaupt agierte Gladbach gerade in der Anfangsphase mutig, ließ sich unter dem zunehmenden Druck der Bayern aber immer weiter zurückfallen - bis es zum Unausweichlichen kam.

Leon Goretzka bereitet Führungstor sehenswert vor

Leon Goretzka chippte den Ball perfekt in den Lauf von Díaz, der per Direktabnahme zur Führung traf. Die Bayern blieben danach am Drücker, wollten möglichst noch vor der Pause den zweiten Treffer nachlegen. Jackson (36., 44.) vergab zunächst zweimal aus aussichtsreicher Position, Laimer machte es besser: Der Österreicher vollendete einen herausragenden Konter mit einem Schuss in den Winkel.

Auch die Auswechslung von Neuer hemmte die Bayern nicht. Jackson wurde im Strafraum in aussichtsreicher Abschlussposition von Reitz gehalten, Musiala sorgte in Vertretung für Kane gegen nun zehn Gladbacher aus elf Metern für die Entscheidung. Für den 23-Jährigen war es der erste Bundesliga-Treffer seit mehr als elf Monaten. Danach traf auch noch Jackson.

