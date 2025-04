Borussia Dortmund: Marco Reus kehrt zum BVB zurück - das wird seine neue Rolle

Geschäftsführer Carsten Cramer verriet im Rahmen einer FIFA-Werbetour für die anstehende Klub-WM im Sommer in den USA: "Ich verrate das jetzt einfach mal. Wir wollen auch jemanden mit ins Boot holen, der aktuell in der MLS spielt."

Nach einem Jahr in der MLS steht der 35-Jährige nun vor einer Rückkehr zur Borussia, dieses Mal jedoch in einer anderen Rolle. Reus soll beim BVB als Markenbotschafter agieren.

Als Spieler stieg Marco Reus bei Borussia Dortmund zur Ikone auf. Nach zwölf Jahren im Trikot der Schwarz-Gelben wechselte der Ex-Nationalspieler im vergangenen Sommer in die USA zu LA Galaxy.

Marco Reus hielt sich BVB-Rückkehr immer offen

Reus gewann in der vergangenen Saison seinen ersten Titel mit LA - der Offensivspieler krönte sich mit dem Verein zum Meister. In den USA hat er noch bis 2026 Vertrag. Eine Rückkehr nach Dortmund wollte Reus nie ausschließen.

Nach seinem Schritt in die USA sagte der zweimalige deutsche Pokalsieger gegenüber der "Sport Bild": "Wenn man so viele Menschen wie ich dort kenne, so verbunden ist, wäre ich schön doof, wenn ich nicht zurückkehren würde."