Anzeige
Bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga: Wolfsburg feiert gelungenen Einstand für "Gouda-Guardiola" in Heidenheim

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 17:24 Uhr
  • SID

Der VfL Wolfsburg startet mit einem Dreier in Heidenheim. Damit feiert Paul Simonis einen erfolgreichen Einstand.

Gelungener Einstand für den "Gouda-Guardiola": Trainer Paul Simonis hat mit dem VfL Wolfsburg sein erstes Bundesliga-Spiel gewonnen. Die überlegenen "Wölfe" sicherten sich beim 1. FC Heidenheim einen verdienten 3:1 (1:1)-Sieg.

Andreas Skov Olsen traf in der 20. Minute traumhaft zur VfL-Führung. Léo Scienza glich mit einem Freistoß kaum weniger sehenswert aus (29.). Die eingewechselten Mattias Svanberg (67.) und Mohammed Amoura per Foulelfmeter (87.) machten jedoch alles klar. Der harmlose FCH setzte dadurch seine Negativserie zuhause fort. Wolfsburg wirkte spielerisch reifer und entschlossener.

Simonis hatte vor seinem Ligaeinstand die VfL-Ambitionen unterstrichen. "Wir streben die europäischen Plätze an", sagte der Niederländer. Von den Wolfsburger Fans wird Simonis wegen seines Aussehens schon als "Gouda-Guardiola" bezeichnet. "Das gefällt mir, das sehe ich als Kompliment", sagte er vor dem Spiel.

Von Guardiola-Fußball war zunächst aber wenig zu sehen. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem Heidenheim viel Glück hatte, dass der neue Keeper Diant Ramaj nicht gleich Rot sah. Nach einer Notbremse gegen den durchgebrochenen Patrick Wimmer (5.) sah der Nachfolger von Kevin Müller von Schiedsrichter Benjamin Brand nur Gelb.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Bundesliga-Spielplan in der Übersicht

  • Die aktuelle Tabelle im Überblick

  • Mehr aus der Bundesliga

Anzeige
Anzeige

Heidenheim mit Niederlage: Vor Spiel verlängert Mainka

Der FCH, bei dem Kapitän Patrick Mainka kurz vor dem Spiel seinen Vertrag bis 2029 verlängerte, tat sich schwer. Schon in der vergangenen Saison war Heidenheim das schlechteste Heimteam der Liga gewesen. Erst in der Relegation gegen Elversberg hatte man den Klassenerhalt gesichert.

Auch der Start in die neue Saison verlief für das Team von Frank Schmidt, seit fast 18 Jahren Trainer beim FCH, nicht nach Wunsch. Nach einem tollen Schlenzer von Skov Olsen zur VfL-Führung wackelte der FCH. Wolfsburg konnte dies aber nicht ausnutzen. Relegations-Held Scienza bestrafte dies mit einem sehenswerten Freistoß. Dies gab den Gastgebern kurz Aufwind. Die besseren Chancen hatte weiter Wolfsburg, doch Wimmer und Pejcinovic vergaben.

Wolfsburg blieb am Drücker, ohne dabei zu glänzen. Simonis hatte dann aber das richtige Händchen mit seinen Einwechslungen. Amoura war sogar selbst gefoult worden von Ramaj.

Mehr aus der Bundesliga
Borussia Dortmund Resume Training After Summer BreakUpdate
News

Transfer fix: BVB-Star wechselt nach Gladbach

  • 23.08.2025
  • 17:42 Uhr
Reyna spielte sechs Jahre für den BVB
News

Reyna wechselt von Dortmund nach Gladbach

  • 23.08.2025
  • 17:37 Uhr
Konzentriert an der Linie: FCA-Trainer Sandro Wagner
News

Augsburg und Sandro Wagner feiern Start nach Maß

  • 23.08.2025
  • 17:35 Uhr
Frankfurt besiegt Bremen zum Auftakt in die neue Saison
News

Youngster überzeugen: Eintracht schlägt Werder klar

  • 23.08.2025
  • 17:33 Uhr
Nick Woltemade und der VfB Stuttgart verlieren
News

Fehlstart für Stuttgart - Woltemade jubelt nur kurz

  • 23.08.2025
  • 17:31 Uhr
Quansah (l.) stand im Mittelpunkt
News

Auftaktpleite! Bayer unterliegt zum Saisonstart

  • 23.08.2025
  • 17:26 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Bayern siegt ohne Stars - Fan-Auswahl "besser" als RB

  • 23.08.2025
  • 17:02 Uhr
Im Konfettiregen: Frederik Rönnow
News

Laubbläser im Einsatz: Konfetti-Chaos in Berlin

  • 23.08.2025
  • 16:01 Uhr
Patrick Mainka bleibt dem FCH erhalten
News

Heidenheim verlängert mit Kapitän Mainka

  • 23.08.2025
  • 16:00 Uhr
Joshua Kimmich
News

FCB-Gegentor: Schiri umgeht Regel dank VAR bewusst

  • 23.08.2025
  • 14:14 Uhr