Anzeige
Einigung soll bereits erzielt sein

Borussia Dortmund - Marco Reus: Neuer BVB-Job in Aussicht?

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 15:29 Uhr
  • Kai Esser

Marco Reus könnte schon bald zu Borussia Dortmund zurückkehren. Allerdings nicht als Spieler.

Marco Reus, ehemaliger Kapitän und Klublegende von Borussia Dortmund, steht Berichten zufolge kurz davor, als Brand Ambassador zum BVB zurückzukehren. Der 36-Jährige spielt derzeit bei LA Galaxy in der MLS, wo er seit Sommer 2024 unter Vertrag steht.

Sein Vertrag in Los Angeles läuft bis Ende 2026, mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Der Botschafter-Vertrag mit Dortmund soll nach dem Ende seiner aktiven Karriere unterzeichnet werden, was voraussichtlich Ende 2027 der Fall sein könnte. Das berichtet die "Sport Bild".

Anzeige
Anzeige

Reus vor BVB-Rückkehr? "Wäre ziemlich dumm, nicht zurückzukehren"

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer hatte diese Möglichkeit bereits im April 2025 in den "Ruhr Nachrichten" in Aussicht gestellt.

Reus selbst äußerte sich positiv zu einer Rückkehr: "Wenn man so viele Leute dort kennt und sich so verbunden fühlt, wäre ich ziemlich dumm, nicht zurückzukehren."

In seiner Zeit bei LA Galaxy hat er in 35 Pflichtspielen sieben Tore erzielt und gleich in seiner ersten Saison den MLS-Titel gewonnen.

Eine weitere Saison in den USA erscheint wahrscheinlich, bevor Reus seine Karriere beendet. Ob er dann nach Dortmund zieht oder in Kalifornien bleibt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Anzeige
Mehr News und Videos
v.li. Nick Woltemade (VfB Stuttgart, 11), Josip Stanisic (FC Bayern Muenchen, 44) GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, 1. Bundesliga, 24. Spieltag, Spielzeit 2024 2025, 28.0...
News

Franz Beckenbauer Supercup live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München im Free-TV in SAT.1, im Ticker und im Joyn-Livestream

  • 13.08.2025
  • 16:04 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Wer zeigt den Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker?

  • 13.08.2025
  • 16:03 Uhr
Setzt seine Karriere in Kanada fort: Thomas Müller
News

Müller hebt ab: "Ich bin leicht nervös"

  • 13.08.2025
  • 15:43 Uhr
Lennart Karl
News

Wegen Bayern-Deal: Talent musste zu Jugendklub zurück

  • 13.08.2025
  • 15:35 Uhr
Bayern-Talente
News

Nachwuchs-Boom bei Bayern: Die Talente im Check

  • 13.08.2025
  • 15:34 Uhr
Paul Wanner (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der Bayern Munich v Tottenham Hotspur, Preseason Friendly, Allianz Arena am 07. August 2025 in Munich, Deutschland. (Foto von Ulrik Pedersen D...
News

Zukunft bei Bayern? Wanner am Scheideweg

  • 13.08.2025
  • 15:30 Uhr
Hummels will später für den BVB arbeiten
News

BVB-Misere: Warum Hummels eine gefährliche Idee wäre

  • 13.08.2025
  • 15:24 Uhr
2224332865
News

Ein großes Problem: Coman-Wechsel droht zu platzen

  • 13.08.2025
  • 15:23 Uhr
Van den Berg unterschreibt für fünf Jahre in Köln
News

Vertrag bis 2030: Köln verpflichtet van den Berg

  • 13.08.2025
  • 15:22 Uhr
Nick Woltemade im Trikot der Stuttgarter
News

Woltemade zu Bayern: Ergibt das überhaupt noch Sinn?

  • 13.08.2025
  • 15:21 Uhr