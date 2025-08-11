Unerkannt auf der Tribüne, zwischen den Fans von Borussia Dortmund, vielleicht mit hochgeschlagenem Kragen, Mütze und dunkler Brille, das kann sich Mats Hummels sehr gut vorstellen.

"Es wird mal einen Inkognito-Besuch auf der Süd geben. 100 Prozent", sagte der frühere BVB-Kapitän Mats Hummels am Sonntag nach seinem Abschiedsspiel. Gegen Juventus Turin (1:2) hatte das Klubidol noch einmal in der Startformation der Dortmunder auflaufen dürfen.

Vor dem Gang auf die berühmte Süd-Tribüne im Signal Iduna Park muss Hummels seine Pläne natürlich geheim halten, ob er später darüber sprechen wird, lässt der langjährige deutsche Nationalspieler offen.

"Ich weiß nicht, ob ich den danach öffentlich thematisieren werde oder ob ich den einfach nur für mich mache. Vielleicht erzähle ich in zehn Jahren dann davon", so Hummels zur Idee eines Besuches.