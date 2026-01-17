Nach der Alonso-Entlassung und dem peinlichen Pokal-Aus sind die Fans von Real Madrid schlecht gestimmt. Nun droht der Klub wohl sogar den eigenen Anhängern. Zum ersten Mal seit der Entlassung von Trainer Xabi Alonso spielt Real Madrid am Samstagnachmittag wieder im heimischen Estadio Santiago Bernabeu. Seit 14 Uhr empfangen die "Königlichen" das Team aus Levante (hier geht es zum Liveticker). Nach der Pleite im Supercopa-Finale, der Entlassung von Alonso und dem peinlichen Pokal-Aus gegen einen Zweitligisten unter dem neuen Trainer Alvaro Arbeloa sind die Fans alles andere als freundlich gestimmt - und das könnte Konsequenzen haben.

Laut dem spanischen Radiosender "Cadena Ser" haben die Real-Verantwortlichen bereits eine deutliche Erklärung gegenüber den Anhängern abgegeben, die im Stadion Buhrufe von sich geben wollen. Demnach hat die Klubführung eine harte Linie in Bezug auf das Verhalten der Fans gezogen und nimmt dabei speziell die "Grada de Animacion" ins Visier. Dieser Stehbereich auf der Südtribüne im Bernabeu, häufig erkennbar komplett in Weiß gekleidet, beherbergt eingefleischte Anhänger des Klubs.

