Real Madrid: Klub droht wohl eigenen Anhängern nach Alonso-Aus und Pokal-Pleite
- Aktualisiert: 17.01.2026
- 14:42 Uhr
- ran
Nach der Alonso-Entlassung und dem peinlichen Pokal-Aus sind die Fans von Real Madrid schlecht gestimmt. Nun droht der Klub wohl sogar den eigenen Anhängern.
Zum ersten Mal seit der Entlassung von Trainer Xabi Alonso spielt Real Madrid am Samstagnachmittag wieder im heimischen Estadio Santiago Bernabeu. Seit 14 Uhr empfangen die "Königlichen" das Team aus Levante (hier geht es zum Liveticker).
Nach der Pleite im Supercopa-Finale, der Entlassung von Alonso und dem peinlichen Pokal-Aus gegen einen Zweitligisten unter dem neuen Trainer Alvaro Arbeloa sind die Fans alles andere als freundlich gestimmt - und das könnte Konsequenzen haben.
Laut dem spanischen Radiosender "Cadena Ser" haben die Real-Verantwortlichen bereits eine deutliche Erklärung gegenüber den Anhängern abgegeben, die im Stadion Buhrufe von sich geben wollen.
Demnach hat die Klubführung eine harte Linie in Bezug auf das Verhalten der Fans gezogen und nimmt dabei speziell die "Grada de Animacion" ins Visier.
Dieser Stehbereich auf der Südtribüne im Bernabeu, häufig erkennbar komplett in Weiß gekleidet, beherbergt eingefleischte Anhänger des Klubs.
Real Madrid: Pfeifkonzert der Fans im Bernabeu
Dem Bericht zufolge soll Real den sich in diesem Bereich befindlichen Fans mitgeteilt haben, dass während des Spiels strenge Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die entsprechenden Videoaufnahmen der Überwachungskameras sollen wohl nach der Partie überprüft werden.
Das Ultimatum des Klubs besagte demnach, dass jeder, der von den Kameras dabei gefilmt wird, wie er das Team ausbuht, aus dem Block verbannt wird.
Übrigens: Im Bernabeu gab es bereits vor der Partie Pfiffe. Schon als Torhüter Thibaut Courtois den Rasen betrat, äußerten die Fans ihren Unmut.
Als der Rest der Mannschaft ebenfalls das Aufwärmprogramm begann, ertönte ein gellendes Pfeifkonzert. Gleiches wiederholte sich später zu Spielbeginn.
