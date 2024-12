Mit einem Knall ging die kurze Amtszeit von Max Eberl in Leipzig zu Ende. Weil der heutige Bayern-Sportboss und der damalige RB-Chef Oliver Mintzlaff von Anfang an nicht miteinander klarkamen.

Von Martin Volkmar

Wenn Max Eberl und Oliver Mintzlaff am Freitag auf der Ehrentribüne der Allianz Arena erstmals seit der Trennung bei RB Leipzig aufeinandertreffen, ist angeblich alles bestens.

"Mit Olli Mintzlaff ist das Verhältnis total professionell. Wir haben uns damals hingesetzt, haben das total mannhaft besprochen", erklärte der Bayern-Sportvorstand vor dem Bundesliga-Spiel am Freitag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) zu seinem Verhältnis zum Red-Bull-Boss:

"Ich habe mich, nachdem wir den Vertrag aufgelöst haben, bei ihm bedankt für die Zusammenarbeit. Und jeder geht seines Weges. Da ist überhaupt kein Zorn, keine Wut, kein gar nichts."