Aber welche Kandidaten gibt es nach den Rückschlägen bei Williams und Barcola noch? Was spricht für und gegen sie? Und wären sie ein klares Upgrade zu Coman? ran macht den Check bei den jüngsten Gerüchten.

Der FC Bayern München braucht einen neuen Linksaußen. Leroy Sane hat den Rekordmeister verlassen und damit eine Lücke hinterlassen. Außerdem war man beim FCB mit Kingsley Coman in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr zufrieden.

Das Wichtigste in Kürze

Sollte der FC Bayern zuschlagen? Liverpool hat eine gute Verhandlungsposition. Der 26-Jährige steht noch bis 2028 unter Vertrag. Laut verschiedenen Medien fordern die Reds eine Ablösesumme im höheren zweistelligen Millionenbereich. Ob Gakpo aber so viel Geld wert ist, ist fraglich. Dafür fehlt ihm auf hohem Niveau wohl zu viel.

Besser als Coman? Im Vergleich zu Coman wäre Gakpo kein großes Upgrade. Der Franzose geht laut dem Datenportal "FBref" ca. doppelt so oft ins Dribbling (5,21 vs. 2,84 pro 90 Minuten) und hat mit 52,7 Prozent auch die etwas bessere Erfolgsquote als der Liverpool-Star (50,8 Prozent). Gakpo schießt im Schnitt 0,47 Tore pro 90 Minuten, Coman mit 0,35 weniger. Dafür kommt Bayerns Linksaußen auf 0,28 Assists im Vergleich zu Gakpos 0,19.

Besser als Coman? Noch nicht. Aber Fofana ist ein sehr entwicklungsfähiger Spieler und kommt schon jetzt auf 0,28 Tore und 0,23 Assists pro 90 Minuten. Viel fehlt ihm dahingehend zu Coman nicht. Allerdings ist der Franzose im Moment der leistungsstabilere Spieler. Fofana könnte sich in seinem Schatten aber entwickeln.

Seine Stärken: Fofana ist ein sehr starker Dribbler mit einem tiefen Körperschwerpunkt und hoher Beweglichkeit und fühlt sich wohl, wenn er das Spiel breit machen und mit Tempo die gegnerische Abwehr attackieren kann. Auch seine Flanken sind sehr stark. Der Antritt des Flügelstürmers in Verbindung mit starker Physis stechen heraus.

Das Gerücht: Laut Fabrizio Romano und dem britischen "Independent" sollen die Bayern Interesse am 20-jährigen Belgier haben. Das Preisschild soll allerdings um die 60 Millionen Euro betragen.

Sollte der FC Bayern zuschlagen? Das Risiko wäre in der Preisklasse wohl etwas zu hoch. Martinelli ist zwar gut, könnte aber mit seinen wechselhaften Leistungen der nächste Spieler in der Kategorie jener Flügelstürmer sein, die man schon hat oder zuletzt hatte.

Besser als Coman? Noch nicht. Auch Martinelli hat aber in seiner Entwicklung noch ein wenig Luft nach oben – auch wenn mit 24 Jahren so langsam der nächste Schritt erwartet werden muss. Positiv: Bis auf eine Knieverletzung im Jahr 2020 war Martinelli nie schwer verletzt.

Seine Schwächen: Für einen 24-Jährigen nicht unüblich, hat er noch große Schwankungen in seinen Leistungen. Gerade bei Dribblings verliert er manches Mal seine Orientierung, hat nur eine Erfolgsquote von 30,3 Prozent. 0,31 Tore und 0,16 Assists pro 90 Minuten lassen sich in der Premier League zwar sehen, sind auf höchstem Niveau aber ausbaufähig.

Seine Stärken: Gabriel Martinelli ist sehr antrittsstark und hat die technischen Fähigkeiten, auch bei hoher Geschwindigkeit an seinen Gegenspielern vorbeizukommen. Der Brasilianer geht gern ins Risiko und hat eine sehr vertikale Spielweise.

Marcus Rashford (Manchester United)

Das Gerücht: Die "Bild" brachte den Engländer vor einigen Tagen ins Spiel. Marcus Rashford soll auf einer "Longlist" stehen, also eher eine Außenseiterchance auf den Transfer haben. Manchester United soll zwischen 45 und 50 Millionen Euro verlangen.

Seine Stärken: Der Angreifer ist schnell, technisch solide und hat einen guten Abschluss. Außerdem kann der 27-Jährige auf mehreren Positionen im Angriff eingesetzt werden.

Seine Schwächen: Rashford ist kein wirklich guter Pressingspieler, was bei Bayerns intensivem Spiel gegen den Ball hohe Relevanz hat. Außerdem hat er oft größere Probleme, wenn er in engen Räumen agieren muss. Nach einem guten Karrierestart hat sich ohnehin gezeigt, dass er auf höchstem Niveau schnell an seine Grenzen stößt.

Besser als Coman? Beide Spieler sind nur schwer vergleichbar, aber Coman hat auf Bayern-Niveau bereits bewiesen, dass er sich durchsetzen kann, während Rashfords Karriere nie richtig in Fahrt kam.

Sollte der FC Bayern zuschlagen? Für einen Preis von rund 50 Millionen Euro dürfte der FCB deutlich bessere Alternativen bekommen. Wäre Rashford erheblich günstiger, könnte er als Kaderspieler womöglich eine gute Figur abgeben. Aber mit 27 Jahren ist sein Entwicklungspotenzial sehr gering bis nicht existent.