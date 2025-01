Nuri Sahin hat auch seine letzte Chance in Bologna nicht genutzt. Der Rauswurf bei Borussia Dortmund wurde am Mittwochmorgen bestätigt.

Borussia Dortmund: Sammer zerlegt eigenes Team im TV

Unübersehbar war, dass diese Mannschaft am Ende ist. Die Leistung bei Holstein Kiel (2:4) hatte Ricken peinlich, beschämend und unwürdig genannt, in Bologna war es keinen Deut besser. Es wirkte, als trete da in der Champions League ein eingespieltes Team gegen ein zusammengewürfeltes an.

Matthias Sammer sprach vernichtende Worte, sie trafen Spieler und Trainer gleichermaßen. "Diese Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nichtverfassung", sagte Sammer in seiner immer kurioser wirkenden Doppelrolle als BVB-Berater und TV-Experte. "Sie kann leider nicht verteidigen, und angreifen kann sie auch nicht." Auf der Erdbebenskala der Kritik war das eine elf von zehn.

Ricken versuchte es deutlich gewählter, nachdem Sahin sofort in die Kabine gegangen war. "Ich habe ein sehr vertrauensvolles und gutes Verhältnis zu Nuri, und er bekommt auch immer meine Rückendeckung. Aber meine Aussagen stehen natürlich", sagte er.

Nämlich jene, dass sofort Ergebnisse zu liefern sind. Oder besser: zu liefern gewesen wären. "Wir wollen alle nur das Beste für Borussia Dortmund", betonte Ricken.

Sahin will einem neuerlichen Neubeginn nach nur sieben Monaten Amtszeit nicht im Wege stehen und wirkt dabei absolut glaubhaft. "Es geht darum, dass dieser Verein endlich wieder zur Ruhe findet, dass dieser Verein wieder erfolgreich wird", sagte er.

Sahin hielt den Kopf oben, auch wenn er zu resignieren schien: "Es geht nicht um meine Person. Ich bin verantwortlich, natürlich weiß ich, wie das Geschäft läuft. Aber für mich ist nur wichtig, dass Borussia Dortmund wieder erfolgreich wird."