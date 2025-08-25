1. Runde des DFB-Pokals
DFB-Pokal: VfB Stuttgart will nach Bundesliga-Fehlstart Wiedergutmachung - "ekliges Los"
- Veröffentlicht: 25.08.2025
- 14:09 Uhr
- SID
Für den VfB Stuttgart soll nach den Niederlagen gegen den FC Bayern München im Supercup und im ersten Ligaspiel bei Union Berlin nun der erste Saisonsieg im DFB-Pokal gegen Underdog Eintracht Braunschweig gelingen.
Scheitern verboten: Nach dem schlechten Saisonstart will Titelverteidiger VfB Stuttgart im DFB-Pokal erneut für Furore sorgen und erst gar keine Krisenstimmung aufkommen lassen.
"Wir haben jetzt in Braunschweig nur eine Aufgabe: eine Runde weiterzukommen. Wir sind der Titelverteidiger - und das wollen wir so lange wie möglich bleiben", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Duell am Dienstag (20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) bei Zweitligist Eintracht Braunschweig mit Nachdruck.
- Am 31. August ab 19:00 Uhr: Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal LIVE im Stream auf Joyn
- Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt es LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn
94 Tage nach dem Triumph von Berlin wollen die Schwaben eine weitere Pleite nach den Niederlagen im Supercup gegen den FC Bayern München (1:2) und zum Ligastart bei Union Berlin (1:2) mit aller Macht verhindern.
Deshalb liege auf dem Erstrundenspiel "noch ein bisschen mehr Gewicht", räumte Hoeneß ein. Es gehe darum, "Power, Dynamik, Zielstrebigkeit auszustrahlen".
Alexander Nübel und Sebastian Hoeneß fordern volle Einsatzbereitschaft
Die Sinne sind geschärft. "Das kratzt nicht am Selbstbewusstsein, es alarmiert vielleicht ein bisschen. Es ist ein guter Weckruf. Wir müssen hellwach sein und alles reinhauen", betonte Torwart Alexander Nübel, der bei Union selbst keine gute Figur abgegeben hatte.
Der Nationalkeeper warnte aber auch vor einem "ekligen Los, ich denke das schwerste, das man als Bundesligist bekommen konnte. Wir müssen alles investieren, um uns da durchzusetzen", sagte Nübel, der aber auch überzeugt ist, dass dies dem VfB gelingen wird: "Wenn wir das Pokalspiel hochkonzentriert angehen werden, dann gewinnen wir das auch."
Hoeneß ist froh, dass sich dem VfB bei den "Löwen" schnell die Chance zur Wiedergutmachung bietet. "Ich bin ein Freund davon, nach solchen Spielen direkt wieder spielen zu können", sagte er. Man werde "regenerieren, noch ein, zwei Impulse setzen und dann vorbereitet in das Spiel gehen".
Allerdings taten sich beim ambitionierten VfB bei Union Berlin gewisse Parallelen zur vergangenen Saison auf: viele Chancen, wenig Ertrag.
Bundesliga-Transfergerüchte: Tottenham wohl mit 60-Millionen-Angebot für Leverkusen-Star Hincapie
Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)
Im Werben um Piero Hincapie hat Tottenham Hotspur laut Fabrizio Romano nun ein neues Angebot unterbreitet. Demnach soll der 23-jährige Ecuadorianer bis zum Sommer 2026 zunächst ausgeliehen werden und anschließend per Kauverpflichtung fest nach London wechseln. Als Ablösesumme werden 60 Millionen Euro genannt, also exakt die Höhe der angeblichen Ausstiegsklausel im noch bis 2029 laufenden Vertrag des Verteidigers.
Carney Chukwuemeka (FC Chelsea)
Der Transfer von Carney Chukwuemeka zu Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. Der 21-Jährige ist Berichten des "kicker" zufolge am Sonntagabend in Dortmund gelandet und absolviert am Montag seinen Medizincheck, anschließend soll der Vertrag unterschrieben werden. Nach der Leihe in der Rückrunde der Vorsaison soll Chukwuemeka jetzt für rund 25 Millionen Euro fest vom FC Chelsea verpflichtet werden.
Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)
Der FC Schalke 04 denkt laut dem türkischen Fernsehsender "Sky Spor" über eine Rückkehr von Ex-Talent Ahmed Kutucu nach. Demnach sollen die Gelsenkirchener für den Stürmer sogar schon ein Angebot bei Galatasaray Istanbul abgegeben haben. Der 25-Jährige konnte sich beim türkischen Topklub nicht durchsetzen, ...
Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)
... war aber in der Vorsaison als Leihspieler für Eyüpspor mit acht Toren und sieben Vorlagen in 18 Partien sehr erfolgreich. Bei Galatasaray hat Kutucu noch einen Vertrag bis 2028. Der gebürtige Gelsenkirchener verließ Schalke im Sommer 2021 nach 52 Pflichtspiel-Einsätzen in Richtung Basaksehir.
Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)
Für Julian Weigl (r.) läuft es bei der Borussia kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison alles andere als rund. Im Pokalspiel gegen Delmenhorst schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Jetzt machen schon Meldungen von einem bevorstehenden Abschied die Runde. Nach "Sky"-Informationen hat der saudische Klub Al-Shabab bei den Gladbachern wegen Weigl vorgefühlt ...
Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)
Demzufolge sei nicht nur Weigl grundsätzlich bereit für diesen Schritt, auch die Borussia soll dem Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen wollen. Das aber hörte sich bei Roland Virkus noch etwas anders an. "Wir wollen Julian nicht abgeben", sagte der Sportchef der "Rheinischen Post".
Harvey Elliott (FC Liverpool)
Harvey Elliott soll offen für einen Wechsel zu RB Leipzig sein, berichtet "Sky". Mit dem 22-jährigen Liverpool-Talent stehen die Sachsen wohl bereits kurz vor einer Einigung. Erst danach würden konkrete Gespräche mit den "Reds" folgen. Die Ablöse könnte dabei über 50 Millionen Euro liegen und durch den wahrscheinlichen Abgang von Xavi Simons finanziert werden.
Clement Akpa (AJ Auxerre)
Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf.
Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)
Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison.
Min-jae Kim (FC Bayern München)
Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.
Sacha Boey (FC Bayern München)
In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig.
Externer Inhalt
VfB Stuttgart mit Problemen in der Defensive
In der Rückrunde hatte Stuttgart vom 22. bis 31. Spieltag nur einen Sieg und drei Remis verbucht. Hoeneß wollte aber kein Muster erkennen. "Dieses Thema ist mir im Augenblick zu groß", sagte er.
Dennoch sprach auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth von einer "Kopfsache. An diesen Parametern müssen wir weiter arbeiten." Man kassiere "zu einfach" Tore, monierte Kapitän Atakan Karazor, "und wir müssen so viel tun, um ein Tor zu erzielen".
In Braunschweig muss Hoeneß seine Defensive auf jeden Fall umbauen. Die Innenverteidiger Luca Jaquez, Jeff Chabot und Ameen Al-Dakhil fallen aus. Dafür kehrt Dan-Axel Zagadou erstmals seit elf Monaten Pause wegen einer Knieverletzung in den VfB-Kader zurück.