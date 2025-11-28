Borussia Dortmund spielt eine gute Bundesligasaison - von den Partien gegen die Topteams der Liga abgesehen. Trainer Niko Kovac sieht das vor dem Duell mit Bayer Leverkusen aber gelassen.

Trainer Niko Kovac misst einem Makel in der bisherigen Saison von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund keine große Bedeutung zu. Dass sein Team bislang noch keinen Sieg gegen eine "Top-Mannschaft" einfahren konnte, bereitet dem 54-Jährigen keine Sorge. Vor dem ersten von zwei Duellen mit Bayer Leverkusen hob der Trainer lieber die langfristigen Ziele seines Teams hervor.

Es sei "eigentlich völlig unwichtig", ob es gegen ein großes oder kleines Team gehe, "jedes Bundesliga-Spiel ist schwierig, das kann ich euch garantieren", sagte Kovac vor dem ersten Aufeinandertreffen am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) in Leverkusen. Auch Bayer habe "dasselbe Problem in Anführungsstrichen" bis zum 2:0-Erfolg in der Champions League bei Manchester City bis zuletzt noch mit sich herumgeschleppt. "Was ist groß? Das ist Definitionssache", findet Kovac.