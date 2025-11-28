- Anzeige -

Kompany: Kein Urbig-Einsatz gegen St. Pauli Neuer sei "ein überragender Torwart" und "er wird auch Fehler machen in Zukunft". Gegen St. Pauli werde der Routinier auch wieder im Tor stehen, ein möglicher Einsatz von Jonas Urbig, um Spielpraxis zu sammeln, sei gegen die Hamburger nicht geplant. Patzer gegen Arsenal: Neuer beendet WM-Diskussion vorerst selbst

Neuer vor Gegentor gefoult? Experten ordnen Szene vor 0:1 ein "Wenn wir die Entscheidung treffen, den Torwart mal zu tauschen, ist das immer in Kommunikation mit Manu. Das haben wir jetzt nicht gemacht und ich muss überlegen, was das Wichtigste ist für die Mannschaft", sagte Kompany.

FC Bayern: Harry Kane deutet Vertragsverlängerung an

Wichtig sei nach der Niederlage in London, "eine Reaktion" gegen die Kiezkicker zu zeigen, die zuletzt in der Liga achtmal in Folge verloren haben. Denn Niederlagen "akzeptieren wir nicht, das mögen wir nicht", stellte Kompany klar.

