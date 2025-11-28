- Anzeige -
FC Bayern München: Fehler von Manuel Neuer? Vincent Kompany reagiert deutlich

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 11:28 Uhr
  • SID/ran.de

Bayern-Keeper Manuel Neuer stand nach seinem Patzer in der Champions League beim FC Arsenal in der Kritik. Trainer Vincent Kompany stellte sich jetzt demonstrativ vor seinen Keeper.

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München hat Torwart Manuel Neuer nach dessen unglücklichen Auftritt im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal (1:3) in Schutz genommen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC St. Pauli (Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker) betonte Kompany, dass er Neuers Ausflug vor dem Treffer von Gabriel Martinelli nicht als Fehler sieht.

"Nein, also wenn Sie das als Fehler beschreiben ... Ich habe eine andere Meinung dazu", sagte der Belgier und erklärte seinen Standpunkt wie folgt: "Was sollst du machen als Torwart, sollst du warten, bis er im Eins-gegen-Eins auf dich zuläuft? Oder willst du rauslaufen und deinem Kollegen helfen, der gegen einen schnelleren Spieler spielt?"

Kompany: Kein Urbig-Einsatz gegen St. Pauli

Neuer sei "ein überragender Torwart" und "er wird auch Fehler machen in Zukunft". Gegen St. Pauli werde der Routinier auch wieder im Tor stehen, ein möglicher Einsatz von Jonas Urbig, um Spielpraxis zu sammeln, sei gegen die Hamburger nicht geplant.

"Wenn wir die Entscheidung treffen, den Torwart mal zu tauschen, ist das immer in Kommunikation mit Manu. Das haben wir jetzt nicht gemacht und ich muss überlegen, was das Wichtigste ist für die Mannschaft", sagte Kompany.

FC Bayern: Harry Kane deutet Vertragsverlängerung an

Wichtig sei nach der Niederlage in London, "eine Reaktion" gegen die Kiezkicker zu zeigen, die zuletzt in der Liga achtmal in Folge verloren haben. Denn Niederlagen "akzeptieren wir nicht, das mögen wir nicht", stellte Kompany klar.

Freund stellt klar: "Niederlage ändert nichts"

Deshalb gehe es "ganz schnell wieder über das nächste Spiel. Klar darf man nicht vergessen, was dann passiert ist. Daraus muss man lernen, das ist immer unsere Aufgabe", sagte er. Die verdiente Niederlage bei den Gunners sei aber auch ein Spiel, "das uns vorbereiten muss auf diese großen Momente. Und dass wir dann da stehen und das Ding auch gewinnen".

Sportdirektor Christoph Freund glaubt nicht, dass diese Niederlage Grundsätzliches infrage stellen wird. "Die Mannschaft ist sehr, sehr fokussiert über die ganzen letzten Monate. Da ändert diese Niederlage jetzt nichts. Wichtig ist, dass wir jetzt so weitermachen wie immer und die Energie so hoch halten", sagte Freund.

Der Österreicher sieht ohnehin jeden Tag, "dass die Mannschaft großen Hunger hat".

