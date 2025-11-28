Eintracht Frankfurt muss wochenlang auf Stürmer Jonathan Burkardt verzichten. Die Hessen beschäftigen sich deshalb offenbar mit einem Ersatz aus der Premier League.

Für Eintracht Frankfurt verlief das Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo doppelt bitter. Nicht nur kassierten die Hessen eine deutliche 0:3-Niederlage, die SGE verlor obendrein auch noch Nationalspieler Jonathan Burkardt.

Wie der Klub inzwischen bekanntgab, zog sich der 25-Jährige eine Muskelverletzung in der Wade zu. Burkardt werde "bis auf Weiteres ausfallen". Laut "Sky" wird er in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren, auch ein Comeback zum Auftakt nach der Winterpause am 9. Januar gegen Borussia Dortmund (live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) stehe in den Sternen.

Da auch Can Uzun noch ausfällt und die beiden Stürmer Elye Wahi und Michy Batshuayi in der laufenden Saison überhaupt nicht in Tritt kommen, beschäftigt sich die Eintracht angeblich mit einem Neuzugang im Winter.