Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Nach Verletzung von Jonathan Burkardt: SGE wohl an Newcastle-Stürmer interessiert
- Veröffentlicht: 28.11.2025
- 12:40 Uhr
- Chris Lugert
Eintracht Frankfurt muss wochenlang auf Stürmer Jonathan Burkardt verzichten. Die Hessen beschäftigen sich deshalb offenbar mit einem Ersatz aus der Premier League.
Für Eintracht Frankfurt verlief das Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo doppelt bitter. Nicht nur kassierten die Hessen eine deutliche 0:3-Niederlage, die SGE verlor obendrein auch noch Nationalspieler Jonathan Burkardt.
Wie der Klub inzwischen bekanntgab, zog sich der 25-Jährige eine Muskelverletzung in der Wade zu. Burkardt werde "bis auf Weiteres ausfallen". Laut "Sky" wird er in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren, auch ein Comeback zum Auftakt nach der Winterpause am 9. Januar gegen Borussia Dortmund (live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) stehe in den Sternen.
Da auch Can Uzun noch ausfällt und die beiden Stürmer Elye Wahi und Michy Batshuayi in der laufenden Saison überhaupt nicht in Tritt kommen, beschäftigt sich die Eintracht angeblich mit einem Neuzugang im Winter.
Eintracht Frankfurt angeblich an William Osula dran
Wie "Sky" berichtet, steht William Osula von Newcastle United hoch im Kurs. Der 22 Jahre alte Däne kommt bei den Magpies in der laufenden Saison kaum über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, erst zweimal stand er die vollen 90 Minuten auf dem Feld und erzielte drei Tore in 14 - meist kurzen - Einsätzen.
- Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga
- So. 9 Uhr im Livestream: Bundesliga pur - mit den Highlights des Spieltags
- So. 11 Uhr im Livestream: Sport1-Doppelpass - der Fußball-Talk
Dem Bericht zufolge prüft Frankfurt die Modalitäten eines möglichen Transfers, ein Kauf sei ebenso möglich wie eine Leihe. Der Teamkollege von DFB-Stürmer Nick Woltemade steht in Newcastle noch bis 2029 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 15 Millionen Euro geschätzt.
Im Gegenzug könnten Wahi und Batshuayi im Winter den Verein verlassen, sofern sich Abnehmer finden.