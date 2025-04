Aus dem bitteren Stolz auf eine magisch-tragische Nacht zogen Serhou Guirassy und die anderen Helden von Borussia Dortmund die Kraft für ihren Schwur. Mit aller Macht will der BVB wieder den Vorhang zu dieser Weltbühne des Fußballs aufreißen, von der er eben fast noch den Giganten FC Barcelona in den Theatergraben gestürzt hatte - es wird die nächste, die letzte Mammutaufgabe einer aberwitzigen Saison.

Frage nach Konstanz: "Müssen wir uns stellen"

Es wäre nicht verwunderlich gewesen, hätten sich die nächtlichen Wolken über dem Signal-Iduna-Park zu einem riesigen Fragezeichen getürmt. Woher kam diese Leistung? Warum nicht vor einer Woche? Und vor allem: Warum nicht immer so? "Die Frage ist, wieso es nicht in den Bundesliga-Spielen so läuft. Die müssen wir uns mal stellen", forderte Süle: "Und hoffentlich am Sonntag eine ähnliche Leistung zeigen."

Dann kommt Borussia Mönchengladbach. Ein Sieg ist für den BVB Pflicht, wie in jedem der ausstehenden Spiele. Jeder Patzer kann eine Saison ganz ohne Europapokal bedeuten - ein Unding nach diesem strahlenden Ausweis des viel zu häufig brachliegenden Potenzials zum Abschied. Mit einer "gewaltigen Leistung" (AS) habe die Borussia Hansi Flick und Barça "an den Rand einer Tragödie" (Marca) gebracht, kommentierten die spanischen Medien voller Respekt.