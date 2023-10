Borussia Dortmund: Rätsel um Youssoufa Moukoko - Folgt jetzt der Abschied?

In der Bundesliga kam Moukoko bisher in lediglich vier Spielen zum Einsatz und verbuchte dabei magere 47 Einsatzminuten. Mit Champions League und DFB-Pokal eingerechnet sind es ingesamt erst sechs Spiele, 66 Minuten und ein Tor.

So oder so muss nun eine Veränderung her. Durch die entäuschende Situation in Dortmund soll es beim Spieler aber bereits zu einem Umdenken gekommen sein.

"Man sieht, dass ich hier bei der U21 am richtigen Ort bin. Das tut mir sehr gut. Am Ende geht es auch um Vertrauen. Trainer Di Salvo vertraut mir – und das gebe ich zurück", stichelte Moukoko.

Dabei griff sich der Coach aber auch an die eigene Nase: "Dass wir diesen Eindruck, den wir häufig von ihm im Training bekommen, ins große Stadion bekommen. Da hapert’s noch, dass wir ihn in diese torgefährlichen Räume bekommen und er noch wichtiger wird für unser Spiel. Es hilft ihm natürlich, dass er die Erfolgserlebnisse sammeln kann (bei der U21, Anm. d. Red.)."

Aber auch für einen Wechsel zu einem anderen Top-Klub wird die U21 wohl nicht als einzige Referenz für die Rechtfertigung einer hohen Ablöse reichen.

"Trainingsweltmeister" Moukoko muss seine Chancen nun auch im Verein nutzen und bessere Leistungen als in den vergangenen Wochen an den Tag legen. "Youssoufa hat dann trotzdem in den letzten Wochen seine Einsätze bekommen, die wird er auch in Zukunft bekommen. Wichtig ist, dass er gesund bleibt, hungrig bleibt und weiter positiv an den Themen arbeitet. Das tut er und deswegen fehlt ihm nicht viel", führte Terzic weiter aus.

Das Programm nach der Länderspielpause dürfte ihm dabei zumindest in die Karten spielen, denn vor dem BVB liegt nach der Rückkehr seiner Nationalspieler ein Mamutprogramm mit sieben Pflichtspielen in gerade einmal drei Wochen. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, werden alle Spieler der erweiterten Stammmannschaft benötigt und auch reichlich Minuten bekommen.

Und auch Moukokos Konkurrenz in Dortmund konnte bisher nicht vollends überzeugen. Füllkrug (drei Treffer in allen Wettbewerben) steckt die strapaziöse USA-Reise mit dem DFB in den Knochen, Haller (noch kein Bundesliga-Scorerpunkt) hatte mit den Nachwirkungen seiner Chemotherapie zu kämpfen und erheblichen Leistungsrückstand, kommt allerdings mit der Empfehlung mit zwei Länderspieltoren zurück.

Die Chancen sind also da. Jetzt liegt es an Moukoko selbst, zu zeigen, wie weit er wirklich schon ist.