Anzeige

Am 8. Bundesliga-Spieltag empfängt Borussia Dortmund den SV Werder Bremen. So seht ihr die Partie heute live im TV und Livestream und könnt sie im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund eröffnet heute den 8. Bundesliga-Spieltag mit einem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen.

Bei einigen Dortmund-Fans dürfte diese Paarung unschöne Erinnerungen hervorrufen. In der vergangenen Saison gelang den Hanseaten in den Schlussminuten ein spektakuläres Comeback, ein 0:2-Rückstand konnte noch in einen 3:2-Sieg gedreht werden. Es wäre allerdings schon sehr überraschend, sollte das den Bremern in der laufenden Runde nochmal gelingen.

Der SV Werder schwächelt aktuell bedenklich und hat zudem mit Verletzungssorgen zu kämpfen - mit Amos Pieper, Jiri Pavlenka, Naby Keita und Niklas Stark sind mehrere wichtige Akteure fraglich.

Dortmund-Coach Edin Terzic kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen, von den etablierten Kräften fehlen einzig die langzeitverletzten Rechtsverteidiger Mateu Morey und Thomas Meunier.

Abzuwarten aber bleibt, in welcher Verfassung die deutschen Nationalspieler des BVB um den Ex-Bremer Niclas Füllkrug aus den USA zurückkehren werden - erst in der Nacht auf Mittwoch um 2 Uhr stand das Spiel gegen Mexiko an. Die Borussia organisierte daher einen schnelleren Rückflug im Privatjet.

Ihr wollte keine Neuigkeiten zur höchsten deutschen Spielklasse verpassen? Checkt unsere Bundesliga-Newsseite ab! Und falls ihr herausfinden wollt, wer am Ende der Saison die Meisterschale in der Hand hält, ist unser Bundesliga-Tabellenrechner genau das Richtige für euch!