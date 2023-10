Mainz 05: Instagram-Account nach Rauswurf von Anwar El Ghazi offline genommen

Francesco Camarda (AC Mailand)

Francesco Camarda gilt als eines der größten Talente in Italien und wird bereits mit Erling Haaland verglichen. Der 15-Jährige soll in der Jugend 485 Tore in 89 Spielen geschossen haben. In der Youth League traf er kürzlich für den AC Mailand gegen Newcastle doppelt. Borussia Dortmund soll daher an dem beidfüßigen Talent sehr interessiert sein. Laut einem Bericht der "Bild" hat der BVB zwar noch kein Angebot vorgelegt, soll den jungen Stürmer aber bereits scouten. © 2022 Getty Images