Borussia Dortmund sucht nach Charlie-Kirk-Post Gespräch mit BVB-Nationalspieler

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 17:15 Uhr
  • SID

Felix Nmecha äußert sich in den sozialen Medien zum ermordeten US-Aktivisten Charlie Kirk. Damit löst er neue Diskussionen um seine Einstellung aus. Borussia Dortmund reagiert.

Borussia Dortmund wird einen heftig diskutierten Social-Media-Beitrag von Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha intern aufarbeiten und das Gespräch mit dem Profi suchen. Das teilte der BVB am Freitag auf "SID"-Anfrage mit. Öffentlich hingegen wird sich der Verein nicht weiter äußern, eine Strafe stand ohnehin nie zur Debatte.

Nmecha hatte via Instagram seine Betroffenheit nach dem Mord an dem rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk in den USA geäußert.

"Ruhe in Frieden bei Gott. So ein trauriger Tag", hatte der 24-Jährige zunächst geschrieben, der Post wurde überarbeitet. "Möge der Herr der Familie Kirk in dieser Zeit mit besonderer Gnade beistehen. Jesus ist der wahre Weg zu Frieden und Liebe", steht dort inzwischen.

Kirk-Tod: Nmecha löst mit Posts Wirbel aus

Nmechas Worte haben einigen Wirbel ausgelöst und Widerspruch besonders in Fankreisen provoziert. In einem weiteren, inzwischen gelöschten Beitrag hatte Nmecha geschrieben, der für radikale Positionen berüchtigte Kirk habe "friedlich für seine Überzeugungen und Werte eingestanden".

Ein Attentat auf einen Vater und Ehemann "zu feiern", sei "wahrhaft böse".

Nmecha ist tief gläubig und vertritt christlich-konservative Positionen. Er hatte vor zwei Jahren Posts geteilt, die als homophob und queerfeindlich gewertet wurden.

Der Donald-Trump-Anhänger Kirk, eine führende Persönlichkeit der MAGA-Bewegung, war am Mittwoch während einer Diskussionsveranstaltung auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem erschossen worden.

