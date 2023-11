Zu allem Übel warten auf Terzic nun sogenannte Wochen der Wahrheit. Das Programm der Dortmund liest sich wie eine eigens konzipierte Feuerprobe für diese wankelmütige Auswahl.

Am Samstag sind aufstrebende Gladbacher zu Gast, dann geht es in der Champions League zur AC Milan. Anschließend müssen die Dortmunder zu den Überfliegern aus Leverkusen. Im Achtelfinale des DFB-Pokals geht es zu formstarken Stuttgartern, dann empfängt der BVB Leipzig, zum Abschluss kommt die Luxus-Truppe von PSG in den Signal Iduna Park.

Das sind englische Horrorwochen für Terzic, in denen es ums Überwintern in der Champions League und im DFB-Pokal geht. In der Liga sollte bestenfalls auch ein Platz belegt werden, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.