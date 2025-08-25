Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison von Borussia Dortmund wird von einem Drama überschattet. Nach dem Spiel beim FC St. Pauli stirbt ein Fan tragisch. Nun ermittelt die Mordkommission.

Für Borussia Dortmund verlief der Start in die neue Bundesliga-Saison nicht nach Plan. Beim FC St. Pauli verspielte der BVB eine 3:1-Führung - nach 90 Minuten hieß es 3:3. Das Ergebnis rückt nun jedoch in den Hintergrund.

Nach dem Spiel am Millerntor kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern, die tragisch enden sollte. Einem 22-jährigen Hamburger wird vorgeworfen, einen 39-jährigen BVB-Fan derartig gestoßen zu haben, dass dieser sich lebensbedrohlich verletzte.

Wie die Polizei vermeldete, starb der Dortmunder später an den Folgen der Schubserei. Nun arbeiten die Beamten an dem Fall und suchen nach Zeugen. Auch die Kriminalpolizei untersucht mittlerweile den Fall. Demnach soll der 39-Jährige alkoholisiert gewesen sein.