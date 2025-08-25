Nun ermittelt die Mordkommission
Borussia Dortmund: Todes-Drama um BVB-Fan überschattet Auftakt - Tatverdächtiger auf freiem Fuß
- Veröffentlicht: 25.08.2025
- 17:16 Uhr
- ran.de
Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison von Borussia Dortmund wird von einem Drama überschattet. Nach dem Spiel beim FC St. Pauli stirbt ein Fan tragisch. Nun ermittelt die Mordkommission.
Für Borussia Dortmund verlief der Start in die neue Bundesliga-Saison nicht nach Plan. Beim FC St. Pauli verspielte der BVB eine 3:1-Führung - nach 90 Minuten hieß es 3:3. Das Ergebnis rückt nun jedoch in den Hintergrund.
Nach dem Spiel am Millerntor kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern, die tragisch enden sollte. Einem 22-jährigen Hamburger wird vorgeworfen, einen 39-jährigen BVB-Fan derartig gestoßen zu haben, dass dieser sich lebensbedrohlich verletzte.
Wie die Polizei vermeldete, starb der Dortmunder später an den Folgen der Schubserei. Nun arbeiten die Beamten an dem Fall und suchen nach Zeugen. Auch die Kriminalpolizei untersucht mittlerweile den Fall. Demnach soll der 39-Jährige alkoholisiert gewesen sein.
BVB: Tatverdächtiger wieder frei
Dabei habe er eine Personengruppe vor dem Stadion mehrfach angepöbelt, woraus der Unfall resultierte. Der BVB-Fan landete mit dem Hinterkopf auf dem Boden und verlor das Bewusstsein.
Unbeteiligte Personen, die sich in der Nähe befanden, hätten sich direkt um den Verletzten gekümmert und die Rettungskräfte alarmiert. Der Täter soll sich dagegen bereits vom Tatort entfernt haben, bevor die Beamten eingetroffen waren.
Nachdem der 22-Jährige von der Polizei vorläufig festgenommen wurde, kam er aufgrund mangelnder Haftgründe wieder auf freien Fuß. Nun hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen.