+++ 16. Januar, 18:14 Uhr: Kaua Prates wohl vor Transfer nach Dortmund +++ Borussia Dortmund steht wohl kurz davor, den ersten Sommer-Transfer für 2026 einzutüten. Laut "Sky" sind die Gespräche zwischen dem BVB und Cruzeiro Belo Horizonte bezüglich Linksverteidiger Kaua Prates wohl schon weit fortgeschritten. Deine Einigung über die Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen steht demnach kurz bevor, auch eine Einigung mit dem aktuell noch 17-Jährigen über einen Vertrag bis zum Sommer 2031 sei auf der Zielgeraden. Für die Profis des brasilianischen Klubs Cruzeiro bestritt das Abwehr-Juwel bereits acht Partien in der höchsten Spielklasse.

+++ 15. Januar, 11:35 Uhr: Karim Adeyemi beim BVB "unter Beobachtung" +++ In den vergangenen Monaten stand Karim Adeyemi eher wegen seines Waffenskandals sowie aufgrund seiner Reaktion auf seine Auswechslung beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach Mitte Dezember in den Schlagzeilen. Aufgrund dieser Eskapaden soll der Flügelstürmer beim BVB laut "Bild" mittlerweile "unter Beobachtung" stehen und darf sich keine weiteren Aussetzer leisten. Trotzdem soll der Klub grundsätzlich weiter Interesse an einer Vertragsverlängerung haben. Noch steht Adeyemi bis Sommer 2027 bei den "Schwarz-Gelben" in Lohn und Brot. Auf dem Platz konnte der 23-Jährige nach einem starken Saisonstart zuletzt nicht mehr überzeugen. Seinen letzten Scorerpunkt sammelte der elfmalige deutsche Nationalspieler Ende November. Zahlreiche Topklubs sollen Adeyemi auf dem Zettel haben. Um seine Verhandlungsposition nicht noch weiter zu verschlechtern, sollte der Linksfuß in Zukunft aber nicht nur durch Eskapaden auffallen, und auf dem Platz wieder zu alter Stärke finden.

+++ 12. Januar, 06:15 Uhr: Real Madrid wohl doch nicht an Schlotterbeck interessiert +++ Im Poker um einen Verbleib von Nico Schlotterbeck muss sich Borussia Dortmund offenbar mit einem Konkurrenten weniger befassen. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, plane Real Madrid entgegen jüngster Berichte keinen Vorstoß beim deutschen Nationalspieler. Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass die "Königlichen" an Schlotterbeck interessiert seien und eine Verpflichtung in Erwägung ziehen. Die Verträge von David Alaba und Antonio Rüdiger laufen im kommenden Sommer aus, zudem wird Eder Militao immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Schlotterbeck steht in Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag, der BVB will unbedingt mit dem 26-Jährigen verlängern. "Natürlich versuchen wir zu überzeugen – mit all der Power, die dieser Klub hat, ich glaube auch, mit der Wertschätzung, die der Junge spürt, mit den Zielen, die wir gemeinsam erreichen wollen", sagte jüngst Sportdirektor Sebastian Kehl. Doch Schlotterbecks Vertragssituation sowie die zähen Gespräche haben sich auch bei anderen europäischen Topklubs herumgesprochen. Dem FC Bayern wurde ebenfalls Interesse nachgesagt, allerdings deuten bei den Münchnern alle Zeichen auf eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano hin.

+++ 10. Januar, 13:10 Uhr: Schlägt der BVB bei einem Legendensohn zu? +++ Verstärkt sich der BVB im Winter-Transferfenster? Laut "Bild" könnte es bei den Bossen der Schwarz-Gelben Überlegungen geben, zeitnah einen Vorstoß in der Personalie Aleksandar Stankovic von Club Brügge zu wagen. Der Hintergrund sollen "strategische Gründe" sein, wird der 20-Jährige dem Bericht zufolge doch im kommenden Sommer noch einmal signifikant teurer. Erst im Sommer 2025 kam der Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic für knapp zehn Millionen Euro von den Nerazzurri nach Belgien und wurde sofort zum Stammspieler. Der Youngster spielt im defensiven Mittelfeld und hat Abräumerqualitäten. Einen derartigen Spieler soll BVB-Coach Niko Kovac vehement fordern. Aber: Nach dem Abgang von Pascal Groß hatten die Bosse eigentlich erklärt, im Winter nicht mehr im Mittelfeldzentrum nachrüsten zu wollen. Dazu kommt: Inter soll für Stankovic eine Rückkaufklausel besitzen, sein Vertrag läuft zudem noch bis 2029, was ihn entsprechend teuer macht.

+++ 9. Januar, 17:04 Uhr: Entscheidung um Kobel-Einsatz gegen Frankfurt wohl gefallen +++ Borussia Dortmund kann zum Jahresauftakt in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wohl auf Keeper Gregor Kobel setzen. Wie "Sky" berichtet, meldet sich der 28-jährige Schweizer rechtzeitig zum Duell am Freitagabend mit den Hessen (am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn) fit. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn Demnach soll der Belastungstest am Freitagvormittag erfolgreich verlaufen sein und Kobel somit gegen Frankfurt auflaufen können. Zuletzt setzten Kobel eine Erkältung sowie Rückenprobleme außer Gefecht.

+++ 9. Januar, 07:50 Uhr: Gesamtvolumen zu hoch - BVB sieht wohl von City-Star ab +++ Der BVB soll sich mit Oscar Bobb von Manchester City befasst haben. Ein Transfer sei jedoch laut Informationen der "Sport Bild" erst einmal hintenangestellt. Das Gesamtpaket aus Ablöse, Gehalt und Berater-Honorar für den 22-jährigen Offensivstar soll rund 70 Millionen Euro betragen. Wohl zu viel für die BVB-Entscheider. Bobb kommt in der laufenden Saison auf lediglich neun Einsätze in der Premier League, in denen ihm ein Assist gelang. Seit Mitte Dezember fällt er aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Für die "Citizens" machte er wettbewerbsübergreifend seit seinem Durchbruch lediglich 26 Spiele. Seinen größten Anteil hat er in der Nachwuchsliga für die Zweitvertretungen der Klubs gemacht. Dort gelangen ihm in 54 Spielen 13 Tore und 26 Assists.

+++ 7. Januar, 07:55 Uhr: Chelsea sieht wohl von Leihabbruch bei Anselmino ab +++ Jüngst gab es Gerüchte, wonach der FC Chelsea über ein vorzeitiges Ende der Leihe von Aaron Anselmino an den BVB nachdenkt. Dem ist aber offenbar nicht so, das berichtet die "WAZ". So sollen die Blues grundsätzlich mit der Entwicklung des Verteidigers zufrieden sein und die Tatsache, dass er die angestrebten Einsatzminuten nicht erreicht hat, auf die zahlreichen Verletzungen zurückführen. Erst kürzlich hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigt, dass im Leih-Vertrag eine Sonderklausel verankert ist, wonach Chelsea den 20-Jährigen vorzeitig an die Stamford Bridge zurückholen kann, wenn er nicht eine bestimmte Anzahl an Einsatzminuten erhält. "Wir planen mit ihm für die Rückserie. Am Ende ist es aber natürlich ein Thema der Vertragsgestaltung. Chelsea hat auch, aus der Situation heraus, in der wir damals waren, gewisse Vorstellungen", sagte er bei "Sky". Und weiter: "Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aaron auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen." Gleich zu Saisonbeginn hatte Anselmino wochenlang mit einer Muskelverletzung gefehlt, später verpasste er weitere Partien aufgrund von Oberschenkelproblemen. Dazwischen wiederum konnte er mit seinen Leistungen überzeugen und sich sogar einen Stammplatz in der Dreierkette von Trainer Niko Kovac erkämpfen. Die Leihe des Argentiniers endet im Juni. Auch interessant: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Joyn-Stream

+++ 4. Januar, 11:55 Uhr: Youngster Campbell verlässt wohl den BVB +++ Personalentscheidung bei Borussia Dortmund. Wie unter anderem "Sport1" berichtet, lässt der BVB Youngster Cole Campbell ziehen. Demnach leiht die TSG Hoffenheim den 19-Jährigen bis Jahresende aus und überweist den Schwarz-Gelben in diesem Zuge rund 1,5 Millionen Euro. Zudem soll eine Kaufoption zwischen zehn und zwölf Millionen im Deal verankert sein. Der Offensivspieler schnupperte erstmals im Sommer 2024 Profiluft, kommt aber vor allem seit der Verpflichtung von Trainer Niko Kovac kaum noch zum Zuge. Campbell hinterlegte deshalb bereits vor mehreren Wochen einen Wechselwunsch. Der Youngster, dessen Vertrag beim BVB bis Sommer 2028 läuft, hofft durch mehr Spielzeit auf eine WM-Teilnahme in den USA.

+++ 3. Januar, 17:47 Uhr: Jordi Paulina wechselt zu Fortuna Düsseldorf +++ Borussia Dortmunds Jordi Paulina wechselt in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf. Der 21 Jahre alte Angreifer, mit Curacao WM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Paulina erzielte in dieser Saison in der Regionalliga West in elf Spielen sieben Treffer. Der 1,91 m große Stürmer soll die schwächste Offensive (15 Tore) der zweiten Liga beleben. Zuvor hatte Düsseldorf unter der Leitung des neuen Sportvorstands Sven Mislintat bereits den japanischen Nationalspieler Satoshi Tanaka vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima verpflichtet. "Sky" zufolge beläuft sich die Transfersumme auf 400.000 Euro. Dazu soll sich der BVB eine Rückkaufoption gesichert haben. Bei einem Weiterverkauf würden demnach außerdem 50 Prozent der Ablöse nach Dortmund gehen.

