Borussia Dortmund: Transfer von Jobe Bellingham wohl vor Abschluss - News und Gerüchte

Ob Dortmund den 19-Jährigen bei einer möglicherweise zeitnahen Verpflichtung zur Klub-WM in die USA mitnehmen wird, ist allerdings noch offen. Bellingham wurde nämlich für die U21-EM ( live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) nominiert, die mit der FIFA Klub-WM zeitlich kollidiert.

Bald dürfte mit Jobe Bellingham der jüngere Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham auch in Dortmund spielen.

Da die Skyblues den Rechtsaußen wohl schon zur Klub-WM in die USA mitnehmen wollen, muss eine Einigung zügig erzielt werden. Sein Vertrag in Lyon läuft noch bis 2026.

Laut "L’Equipe" ist der Deal allerdings noch nicht so weit, wie es die Aussage des Spielers suggeriert. Dem Bericht zufolge sollen die Citizens bisher 22 Millionen Euro bieten, Lyon aber auf eine Summe von 35 bis 40 Millionen Euro pochen.

Zuletzt wurde berichtet, dass an Albert auch schon andere Topklubs wie die Bayern, Manchester City oder der FC Barcelona Interesse gehabt haben sollen.

Wie lange der vermeintlich neue Vertrag von Albert in Dortmund läuft, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Der Teenager war 2024 aus dem Nachwuchsteam von MLS-Klub LA Galaxy nach Dortmund gewechselt und kam bislang in der U17 bzw U19 für die Borussia zum Einsatz.

Diant Ramaj ließ seinen Worten Taten folgen. Er hält sich für den besten jungen deutschen Torhüter und formulierte das Ende März in einem Interview ("Von den jungen Talenten bin ich die Nummer 1 – meiner Meinung nach") auch sehr deutlich. Nachdem er im Winter von Borussia Dortmund verpflichtet und an den FC Kopenhagen verliehen worden war, gewann er mit dem Klub das Double und überzeugte mit starken Leistungen.

Das Problem: In Dortmund müsste er erst an Stammkeeper Gregor Kobel vorbeikommen, falls dieser über den Sommer hinaus bleibt. Allerdings hat Ramaj mit 23 Jahren auch noch Zeit, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2029.

Für ihn ist aber bereits klar, dass sein Platz nicht auf der Bank ist. Und das macht der Ex-Frankfurter, für den der BVB fünf Millionen Euro bezahlte, auch deutlich.

"Ich habe die Saison in Kopenhagen sehr genossen, es ist fantastisch, was wir erreicht haben. Und für mich steht fest: Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank!", sagte er der "Sport Bild".

Klare Kante. Und er legte nach: "Dass ich jetzt nicht nach Dortmund kommen werde, um mich dort hinten anzustellen, ist für mich klar. Ich muss spielen." Eine klare Kampfansage in Richtung des Schweizer Nationalkeepers.

Und Ramaj hält an seiner selbstbewussten Einschätzung fest. Er habe gesagt, dass er der beste Torwart der jungen Generation sei, sagte er: "Und ich denke, das habe ich in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt!"