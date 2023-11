Jamie Bynoe-Gittens

Erstmals seit Anfang Oktober steht der Engländer in der Bundesliga wieder in der Startelf und ist mit seinem Tempo von Beginn an ein belebendes Element. Belohnt sich mit der Torvorlage zum 2:2 durch Füllkrug und krönt seine starke Leistung mit dem Führungstreffer. Viele Abschlüsse in Halbzeit zwei, wird dann durch Malen ersetzt. ran-Note: 1 © 2023 Getty Images