Der 32-Jährige wird damit zusammen mit Alexander Meyer die Rolle als Stellvertreter von Kobel einnehmen. Drewes unterzeichnete in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Borussia Dortmund setzt im Tor hinter Stammkeeper Gregor Kobel auf zusätzliche Routine. Am Donnerstag gab der Bundesligist die Verpflichtung von Patrick Drewes von Absteiger VfL Bochum bekannt.

Der zuletzt an den FC Kopenhagen verliehene Diant Ramaj könnte laut Medienberichten wohl erneut verliehen werden, damit der 23-Jährige andernorts regelmäßige Spielpraxis sammeln kann.

+++ 25. Juni, 14:00 Uhr: Moukoko vor dem Absprung beim BVB +++

Youssoufa Moukoko sucht eine neue Herausforderung: Der Stürmer, der zuletzt von Borussia Dortmund an OGC Nizza ausgeliehen war, soll zum FC Kopenhagen wechseln. Die Dänen wollen Moukoko dauerhaft verpflichten.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll sich eine mündliche Vereinbarung der beiden Klubs auf der Zielgeraden befinden. Moukoko, den die Möglichkeit in der kleineren Liga reizen soll, hat demnach schon fix zugesagt. Sein Vertrag in Dortmund wäre noch bis 2026 gelaufen.

In Nizza schaffte Moukoko den Durchbruch in der vergangenen Saison nicht. Er kam in 22 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte zwei Tore, drei weitere Treffer bereitete er vor.

