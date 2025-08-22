Anzeige
FC Bayern - Max Eberl über die öffentliche Hoeneß-Ansage: "Stört mich nicht wirklich"

  • Veröffentlicht: 22.08.2025
  • 20:41 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der FC Bayern durchlebt aktuell einen turbulenten Transfersommer. Max Eberl sieht die ganze Thematik aber recht entspannt.

Von Tobias Wiltschek

Max Eberl hat vor dem Bundesliga-Auftaktspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig betont, dass ihm die öffentliche Forderung von Uli Hoeneß, in der restlichen Transferperiode Spieler nur noch auf Leihbasis zu verpflichten, nicht viel ausmacht.

"Dass es in die Öffentlichkeit gelangte, stört mich nicht wirklich", sagte der Sportvorstand bei "Sky". "Bei Bayern München fokussiere ich mich auf die Aufgaben, die wir intern bekommen. Und die sind schwierig genug. Einen Spieler auf Topniveau zu leihen, ist keine leichte Aufgabe. Der stellen wir uns aber."

Er ließ jedoch auch durchklingen, dass ihm die Ansagen aus der Vereinsspitze die Arbeit nicht unbedingt einfacher machen. "Bayern München ist ein Klub, der ohne Investor arbeitet und immer wieder über Transfers Geld verdienen möchte. Das haben wir im Sport ein Stück weit zu akzeptieren", erklärte er: "Jetzt wollen wir noch was tun und haben den Auftrag, das über eine Leihe zu erledigen. Da sind wir gerade dran."

Er hoffe, dass die Bayern in der Transferperiode, die bis zum 1. September läuft, noch einen neuen Spieler ausleihen können, stellte aber auch klar: "Wir werden keinen Schnellschuss tätigen."

