Anzeige
Fußball

FC Bayern München und Hauptsponsor Telekom verlängern den Vertrag - Klub kassiert künftig deutlich mehr

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 20:23 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/SID/PAU BARRENA

Der FC Bayern und Hauptsponsor Telekom gehen gemeinsam in die Zukunft. Am Freitag gaben beide Seiten die Vertragsverlängerung bekannt, die Bayern kassieren künftig deutlich mehr.

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Trikot- und Hauptsponsor Telekom erneut langfristig verlängert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister und das deutsche Unternehmen einigten sich auf einen neuen Vertrag bis 2032. Der bisherige Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen.

Die neue Vereinbarung soll den Münchnern dem Vernehmen nach künftig bis zu 65 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Bislang hatte die Telekom rund 50 Millionen gezahlt. Das Unternehmen ist bereits seit 2002 Partner des FC Bayern.

"Der FC Bayern steht für Werte wie Konstanz, Treue und Vertrauen. Ein weiterer Punkt ist Stabilität. Das ist heute ein absoluter Wettbewerbsfaktor für nachhaltigen wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg. 23 Jahre sind wir schon zusammen, jetzt geht es sieben Jahre weiter. Das ist besonders", sagte Präsident Herbert Hainer.

Anzeige
Anzeige

Telekom "sehr, sehr stolz" über Verlängerung

"Das 'T' auf unserer Brust symbolisiert für uns Tradition, Teamgeist und zahlreiche gemeinsame Titel", betonte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Gute Freunde kann man nicht trennen. Wir sind sehr, sehr stolz. Die wertvollste deutsche Marke und der erfolgreichste deutsche Fußballverein gehören zusammen", ergänzte der Deutschland-Vorstand der Telekom, Rodrigo Diehl.

Zuletzt hatten die Bayern bereits einen neuen Premiumpartner präsentiert. Die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai kooperiert mit den Bayern ebenfalls bis 2032. Der Deal bringt dem Klub fünf Millionen Euro pro Jahr. Emirates wirbt bereits bei europäischen Topklubs wie Real Madrid, dem FC Arsenal, der AC Mailand oder Benfica Lissabon.

Erst 2023 hatten die Münchner den Vertrag mit Qatar Airways nach heftigen Protesten der Fans "einvernehmlich" aufgelöst. Fünf Jahre war die Fluglinie Partner der Bayern gewesen.

Anzeige
Weitere News und Videos
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern München vs. RB Leipzig jetzt live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - Halbzeit 3:0

  • 22.08.2025
  • 21:22 Uhr

FC Bayern: Zu dünner Kader? Kompany bleibt cool

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0
FC BayernUpdate
News

FC Bayern: Erneute Trikot-Proteste vor Leipzig-Spiel

  • 22.08.2025
  • 20:57 Uhr
16.08.25 Franz-Beckenbauer-Supercup VfB Stuttgart - FC Bayern München Deutschland, Stuttgart, 16.08.2025, Fussball, Franz-Beckenbauer-Supercup, VfB Stuttgart - FC Bayern München: v.l. Nick Woltemad...
News

Geplatzter Woltemade-Transfer: Hoeneß wird deutlich

  • 22.08.2025
  • 20:50 Uhr
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

Bayerns Transfer-Turbulenzen: Eberl spricht Klartext

  • 22.08.2025
  • 20:41 Uhr
Ersatz für Michael Zetterer: Karl Hein
News

Als Zetterer-Ersatz: Bremen leiht Torhüter Hein aus

  • 22.08.2025
  • 19:47 Uhr
Harry Kane beim verschossenen Elfmeter
News

Bayern startet mit Stuttgart-Elf, RB mit Simons

  • 22.08.2025
  • 19:32 Uhr
Borussia Dortmund Resume Training After Summer BreakUpdate
News

BVB-Star offenbar vor Wechsel nach Gladbach

  • 22.08.2025
  • 19:20 Uhr
Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer
News

"Vorsichtige Kaufleute": Hainer verteidigt Hoeneß-Ansage

  • 22.08.2025
  • 19:14 Uhr
Giovanni Reyna verlässt den BVB
News

Bild: Reyna wechselt von Dortmund nach Gladbach

  • 22.08.2025
  • 18:53 Uhr