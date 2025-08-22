Der FC Bayern und Hauptsponsor Telekom gehen gemeinsam in die Zukunft. Am Freitag gaben beide Seiten die Vertragsverlängerung bekannt, die Bayern kassieren künftig deutlich mehr.

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Trikot- und Hauptsponsor Telekom erneut langfristig verlängert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister und das deutsche Unternehmen einigten sich auf einen neuen Vertrag bis 2032. Der bisherige Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen.

Die neue Vereinbarung soll den Münchnern dem Vernehmen nach künftig bis zu 65 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Bislang hatte die Telekom rund 50 Millionen gezahlt. Das Unternehmen ist bereits seit 2002 Partner des FC Bayern.

"Der FC Bayern steht für Werte wie Konstanz, Treue und Vertrauen. Ein weiterer Punkt ist Stabilität. Das ist heute ein absoluter Wettbewerbsfaktor für nachhaltigen wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg. 23 Jahre sind wir schon zusammen, jetzt geht es sieben Jahre weiter. Das ist besonders", sagte Präsident Herbert Hainer.