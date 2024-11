Der 9. Spieltag hält einige vielversprechende Bundesliga-Partien bereit, darunter auch das Duell von Borussia Dortmund mit RB Leipzig - und so seid ihr live im TV, Stream und Ticker dabei.

Bei Borussia Dortmund liegt nach den drei Pleiten in Serie gegen Real Madrid (2:5), Augsburg (1:2) und im DFB-Pokal in Wolfsburg (0:1 n. V.) einiges im Argen - und nun kommt am 9. Bundesliga-Spieltag auch noch eines der besten Teams der Liga zu Besuch.

Denn mit RB Leipzig ist bislang definitiv nicht zu spaßen. Vor allem defensiv sind die Sachsen eine Macht und kassierten in acht Partien bislang nur drei Gegentreffer, gleichbedeutend mit dem Bestwert in der laufenden Spielzeit.

Anders als dem kommenden Gegner gelang RB zudem der Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals. Gegen den FC St. Pauli wurde es am Ende zwar nochmal spannend, letztlich durften Trainer Marco Rose und Co. aber einen 4:2-Erfolg bejubeln.

In der vergangenen Spielzeit konnte der BVB übrigens keine der zwei Begegnungen gegen Leipzig gewinnen. In der Hinrunde gab es eine 2:3-Heimpleite, in der Messestadt ging man im April 2024 mit 1:4 baden.

Wollt ihr herausfinden, ob beide Vereine wieder die Qualifikation zur Champions League schaffen oder ob sogar noch mehr drin ist? Dann werft einen Blick in unseren Bundesliga-Tabellenrechner! Nun aber alle Infos zur Live-Übertragung des Topspiels.