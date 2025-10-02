6. Spieltag in der Bundesliga
Borussia Dortmund vs. RB Lepizig live: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 02.10.2025
- 15:00 Uhr
Borussia Dortmund empfängt am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 RB Leipzig. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.
Borussia Dortmund hat sich in der neuen Bundesliga-Saison als "Bayern-Jäger" Nummer eins etabliert.
Mit RB Leipzig wartet auf den BVB am 6. Spieltag allerdings eine schwere Aufgabe. Die Sachsen starteten unter Neu-Trainer Ole Werner ebenfalls gut in die Spielzeit und könnten die Dortmunder mit einem Sieg sogar überholen. Ist in dieser Saison sogar mehr drin für die "Roten Bullen"?
Linksverteidiger David Raum will davon vorerst nichts wissen. Das verriet er im Interview mit "RTL/ntv und sport.de": "Also erstmal bin ich kein Fan davon, jetzt nach fünf Spieltagen direkt große Ziele zu setzen. Was ich sagen kann und was auch kein Geheimnis ist: Wir als RB Leipzig wollen international Fußball spielen."
Punkte gegen einen starken BVB würden bei diesem Vorhaben sicherlich helfen.
So verfolgt ihr das Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig im TV, Livestream und Liveticker.
Borussia Dortmund vs. RB Leipzig im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig
- Wettbewerb: Bundesliga; 6. Spieltag
- Datum: 04. Oktober 2025
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)
Bundesliga: Läuft die Partie Borussia Dortmund - RB Leipzig im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wird nicht im Free-TV übertragen.
Dortmund gegen Leipzig live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Dortmund gegen Leipzig live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt BVB vs. RB live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
Borussia Dortmund zu Gast bei Mainz 05: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu Dortmund - Leipzig gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Borussia Dortmund vs. RB Leipzig live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig
- Datum und Uhrzeit: 04. Oktober 2025; 15:30 Uhr
- Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Ole Werner (RB Leipzig)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de