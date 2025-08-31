Beim Sieg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin rückt Yan Couto überraschend in den Fokus. Serhou Guirassy trifft verlässlich, und Jobe Bellingham befindet sich noch in der Findungsphase. ran bewertet die BVB-Stars. Das sind die Noten. Von Tobias Wiltschek Borussia Dortmund feiert bei der Heimspiel-Premiere den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison. Beim 3:0 gegen Union Berlin durch den Doppelpack von Serhou Guirassy und den Treffer des eingewechselten Felix Nmecha ist beim Team von Trainer Niko Kovac aber noch längst nicht alles Gold, was glänzt. Bundesliga: VfB Stuttgart verpflichtet Woltemade-Ersatz aus Nizza

FC Bayern München: Transferwende um Nicolas Jackson? FCB hat wohl Alternative aus der Bundesliga Zumindest zeigt sich Goalgetter Guirassy weiter treffsicher. Außerdem glänzt Yan Couto, und Neuzugang Aaron Anselmino steigert sich im Verlauf des Spiels. Dagegen ist Jobe Bellingham noch nicht richtig angekommen in Dortmund. ran zeigt die Noten der BVB-Profis.

Gregor Kobel Hat in den ersten 40 Minuten ganz genau gar nichts zu tun. Kurz vor der Pause kommt er bei einer kurzen Kopfball-Ablage von Anselmino etwas zu spät aus seinem Kasten. Hat aber Glück, dass Ilic das Tor nicht trifft. Kurz nach der Pause mit einer Monsterparade gegen den Kopfball von Ilic. ran-Note: 3

Aaron Anselmino Der Neuzugang steht sofort in der Startelf und ersetzt in der Dreierkette den gesperrten Filippo Mane. Begeht im gegnerischen Strafraum ein Foul, weshalb Bensebainis Tor nicht zählt. Hinten gerät eine Klärungsaktion zu kurz, was zu einer großen Chance für Ilic führt. Macht sich später mit einer Grätsche gegen Ansah beim BVB-Anhang beliebt und leitet das 2:0 sehenswert ein. Wird bei seiner Auswechslung für Ryerson mit Applaus bedacht. ran-Note: 3

Waldemar Anton Hat zu Beginn gegen freche Berliner mehr zu tun als erwartet. Lässt nicht viel zu, muss sich aber schon in der ersten Halbzeit harte Worte von Kovac anhören, dem die Spieleröffnung nicht passt. Auch hinten nicht immer sicher, verliert ein Kopfballduell, was fast zum Ausgleich führt. ran-Note: 3

Ramy Bensebaini Auf seiner linken Seite zunächst stark defensiv gefordert und nicht immer der Sicherste. Im Verlauf des Spiels steigert sich der Algerier aber und ist vor allem bei Eckbällen mit seiner Kopfballstärke der Fels in der Brandung. ran-Note: 3

Yan Couto Der Brasilianer zeigt eines seiner besten Spiele im BVB-Trikot. Ist auf seiner rechten Seite in der Anfangsphase der agilste Borusse, geht keinem Zweikampf aus dem Weg und ist mit seiner feinen Vorarbeit maßgeblich an Guirassys Führungstor beteiligt. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer Im Angriffsspiel mit wenig Ideen, spielt den Ball zu häufig quer und scheut das Risiko. Auch bei langen Bällen fehlt oft die Präzision. In der Defensivarbeit zwar solide und zuverlässig. Alles in allem aber für einen Spieler seiner Klasse zu wenig. ran-Note: 4

Daniel Svensson Eins der schlechteren Spiele vom Schweden. Lässt sich in der ersten Halbzeit auf links häufig weit zurückfallen und fehlt damit als Anspielstation im Angriff. Auch im zweiten Abschnitt läuft wenig über seine Seite. ran-Note: 4

Julian Brandt Bekommt im Mittelfeld anstelle von Groß seine Chance. Tut sich aber noch schwer bei der Abstimmung mit seinen Kollegen und fällt auch mit dem einen oder anderen Fehlpass auf. Kann nicht an den guten Auftritt gegen St. Pauli anknüpfen. ran-Note: 4

Jobe Bellingham Um Struktur bemüht, findet aber nur schwer ins Spiel und hat offensichtlich noch Anpassungsprobleme. Rasselt nach 20 Minuten im Kopfballduell mit Ilic zusammen, kann aber weiter machen. Seine Pässe ins letzte Drittel kommen noch zu selten an. Muss in der 70. Minute Platz machen für Nmecha. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Hat nach gut einer Viertelstunde die erste nennenswerte Chance des Spiels, schießt aber aus spitzem Winkel weit am Tor vorbei. Kann auch wenig später mit einem Geschenk von Rothe nichts anfangen, scheitert nach einem Blackout des Ex-Dortmunders kläglich am Union-Keeper. Ist dann aber nach Couto-Flanke zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel erhöht er nach Zusammenspiel mit Beier. ran-Note: 2

Maximilian Beier Erhält den Vorzug vor Adeyemi. Geht gegen eine kompakte Union-Verteidigung weite Wege, kann sich zunächst aber nur schwer behaupten. Immerhin im Spiel gegen den Ball mit ein paar brauchbaren Aktionen. Sein direkter Pass auf Guirassy vor dessen zweitem Tor zeigt seine ganze Klasse. Wird in der Schlussphase von Chukwuemeka ersetzt. ran-Note: 3

