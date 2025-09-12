Anzeige
Borussia Dortmund stellt neues Auswärtstrikot vor - BVB-Fans toben: "Wer nickt sowas eigentlich ab?"

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 11:41 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt. Die Reaktionen auf Social Media sind zwar überwiegend negativ, der Ansturm trotzdem groß.

Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt, das erstmals seit 18 Jahren nicht schwarz, sondern in einer Kombination aus Weiß, Schwarz und Neon-Gelb gehalten ist.

Das Trikot, das am Freitag offiziell vorgestellt wurde, weicht von der traditionellen Farbgebung ab und soll laut Ausrüster Puma "laut" und "charakterstark" wirken.

BVB-Trikot: Gemischte Reaktionen, dennoch großer Ansturm

Die Fanreaktionen auf das neue Auswärtstrikot der Borussia sind eher negativ. So heißt es unter dem X-Beitrag des BVB unter anderem: "Wer nickt sowas eigentlich ab? [...] Da bekommt man ja Augenkrebs."

Trotz des durchwachsenen Feedbacks war der Onlineshop der Schwarz-Gelben nur durch eine Warteschlange erreichbar. Zwischenzeitlich lag die Wartezeit bei etwa einer halben Stunde.

