Borussia Dortmund stellt neues Auswärtstrikot vor - BVB-Fans toben: "Wer nickt sowas eigentlich ab?"

Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt. Die Reaktionen auf Social Media sind zwar überwiegend negativ, der Ansturm trotzdem groß. Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt, das erstmals seit 18 Jahren nicht schwarz, sondern in einer Kombination aus Weiß, Schwarz und Neon-Gelb gehalten ist.

Das Trikot, das am Freitag offiziell vorgestellt wurde, weicht von der traditionellen Farbgebung ab und soll laut Ausrüster Puma "laut" und "charakterstark" wirken.

BVB-Trikot: Gemischte Reaktionen, dennoch großer Ansturm Die Fanreaktionen auf das neue Auswärtstrikot der Borussia sind eher negativ. So heißt es unter dem X-Beitrag des BVB unter anderem: "Wer nickt sowas eigentlich ab? [...] Da bekommt man ja Augenkrebs."

