Borussia Dortmund stellt neues Auswärtstrikot vor - BVB-Fans toben: "Wer nickt sowas eigentlich ab?"

Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt. Die Reaktionen auf Social Media sind zwar überwiegend negativ, der Ansturm trotzdem groß.
Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt, das erstmals seit 18 Jahren nicht schwarz, sondern in einer Kombination aus Weiß, Schwarz und Neon-Gelb gehalten ist.
Das Trikot, das am Freitag offiziell vorgestellt wurde, weicht von der traditionellen Farbgebung ab und soll laut Ausrüster Puma "laut" und "charakterstark" wirken.
BVB-Trikot: Gemischte Reaktionen, dennoch großer Ansturm
Die Fanreaktionen auf das neue Auswärtstrikot der Borussia sind eher negativ. So heißt es unter dem X-Beitrag des BVB unter anderem: "Wer nickt sowas eigentlich ab? [...] Da bekommt man ja Augenkrebs."
Trotz des durchwachsenen Feedbacks war der Onlineshop der Schwarz-Gelben nur durch eine Warteschlange erreichbar. Zwischenzeitlich lag die Wartezeit bei etwa einer halben Stunde.