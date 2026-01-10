Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Borussia Dortmund: So hilft Serhou Guirassy dem BVB nicht weiter - Kommentar
- Veröffentlicht: 10.01.2026
- 08:52 Uhr
- Martin Volkmar
Der eigentlich als Torgarantie geholte Mittelstürmer rutscht immer tiefer in die Krise. Niko Kovac dürfte bald zum Handeln gezwungen sein, auch wenn das einen Abschied Guirassys beschleunigen könnte. Ein Kommentar.
Aus Frankfurt berichtet Martin Volkmar
Nach 65 Minuten hatte Niko Kovac am Freitagabend ein Einsehen: Der Trainer von Borussia Dortmund erlöste den glücklosen Serhou Guirassy und nahm ihn vom Platz.
Im Gegensatz zur Auswechslung Ende November in Leverkusen, als der Angreifer demonstrativ seinem Trainer den Handschlag verweigert hatte, akzeptierte er die Maßnahme diesmal regungslos.
Argumente für einen Verbleib im Spiel hatte Guirassy zuvor auch nicht geliefert, im Gegenteil: Der Guineer war beim 3:3 zum Auftakt nach der kurzen Bundesliga-Winterpause bei Eintracht Frankfurt ein Totalausfall (ran-Note 5).
Der seit Wochen glück- und erfolglose Mittelstürmer hatte die wenigsten Ballkontakte aller Spieler (17), war vor dem gegnerischen Tor komplett ungefährlich und verursachte im eigenen Strafraum mit einem völlig unnötigen Foul gegen Robin Koch auch noch den Elfmeter zum 1:1.
Serhou Guirassy: Seit 683 Minuten ohne Bundesliga-Tor
Ein gebrauchter Tag für Guirassy, der sich aber in die Negativtendenz der vergangenen Wochen einfügte:
Nach immerhin vier Toren an den ersten Spieltagen traf er danach nur noch einmal Ende Oktober und ist inzwischen seit 683 Minuten in der Bundesliga ohne Erfolgserlebnis. "Er hat gerade nicht die Quote, die wir eigentlich von ihm gewohnt sind", gab BVB-Boss Lars Ricken in Frankfurt zu.
Obwohl er im Trainingslager in Marbella nach Ansicht aller Beteiligten einen guten Eindruck machte, wirkte der einstige "Mr. Torgarantie" erneut wie ein Schatten besserer Tage.
Magere neun Pflchtspieltreffer hat Guirassy zur Saison-Halbzeit erzielt, während er im gesamten Vorjahr starke 13 mal in der Champions League und 21 mal in der Liga knipste, womit er wie schon in der Spielzeit davor Vize-Torschützenkönig hinter Harry Kane wurde.
BVB: Auch Kovac dürften Zweifel an Guirassy kommen
Damals hatte der 29-Jährige beim VfB Stuttgart mit 28 Treffern in 28 Partien sein mit Abstand bestes Jahr, weshalb die Dortmunder den "extrem torgefährlichen und kompletten Stürmer" (Sportdirektor Sebastian Kehl) verpflichteten. Angesichts der festgelegten Ablöse von nur 18 Millionen Euro fast ein Schnäppchen.
Doch eineinhalb Jahre später ist Guirassys Glanz verblasst und mittlerweile dürfte auch Kovac ungeachtet seiner öffentlichen Treuebekundungen nach dem Spiel ("Ich halte ihm weiterhin die Stange. Er kommt da wieder raus") klar sein, dass ihm der Torjäger außer Dienst in dieser Verfassung nicht weiterhilft.
Guirassy: Beschleunigt Reservistenrolle den Abschied?
Gut möglich, dass er in den nächsten Spielen dem nach seiner Einwechslung wesentlich auffälligeren Fabio Silva eine Chance in der Startelf gibt, verdient wäre es angesichts der anhaltenden Krise des Konkurrenten in jedem Fall.
Eine Degradierung zum Bankdrücker könnte einen Abschied Guirassys beschleunigen, den dieser ja angeblich ohnehin im Sommer anstreben soll. Andererseits bleibt die Frage, ob er nochmal die Kurve bekommt, wie beim BVB bisher alle behaupten.
Ansonsten dürfte sich wohl auch bei den Verantwortlichen die alte Devise durchsetzen, dass man Reisende nicht aufhalten soll.