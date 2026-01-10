- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Borussia Dortmund: So hilft Serhou Guirassy dem BVB nicht weiter - Kommentar

  • Veröffentlicht: 10.01.2026
  • 08:52 Uhr
  • Martin Volkmar

Der eigentlich als Torgarantie geholte Mittelstürmer rutscht immer tiefer in die Krise. Niko Kovac dürfte bald zum Handeln gezwungen sein, auch wenn das einen Abschied Guirassys beschleunigen könnte. Ein Kommentar.

Aus Frankfurt berichtet Martin Volkmar

Nach 65 Minuten hatte Niko Kovac am Freitagabend ein Einsehen: Der Trainer von Borussia Dortmund erlöste den glücklosen Serhou Guirassy und nahm ihn vom Platz.

Im Gegensatz zur Auswechslung Ende November in Leverkusen, als der Angreifer demonstrativ seinem Trainer den Handschlag verweigert hatte, akzeptierte er die Maßnahme diesmal regungslos.

Argumente für einen Verbleib im Spiel hatte Guirassy zuvor auch nicht geliefert, im Gegenteil: Der Guineer war beim 3:3 zum Auftakt nach der kurzen Bundesliga-Winterpause bei Eintracht Frankfurt ein Totalausfall (ran-Note 5).

Der seit Wochen glück- und erfolglose Mittelstürmer hatte die wenigsten Ballkontakte aller Spieler (17), war vor dem gegnerischen Tor komplett ungefährlich und verursachte im eigenen Strafraum mit einem völlig unnötigen Foul gegen Robin Koch auch noch den Elfmeter zum 1:1.

- Anzeige -
- Anzeige -

Serhou Guirassy: Seit 683 Minuten ohne Bundesliga-Tor

Ein gebrauchter Tag für Guirassy, der sich aber in die Negativtendenz der vergangenen Wochen einfügte:

Nach immerhin vier Toren an den ersten Spieltagen traf er danach nur noch einmal Ende Oktober und ist inzwischen seit 683 Minuten in der Bundesliga ohne Erfolgserlebnis. "Er hat gerade nicht die Quote, die wir eigentlich von ihm gewohnt sind", gab BVB-Boss Lars Ricken in Frankfurt zu.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

Obwohl er im Trainingslager in Marbella nach Ansicht aller Beteiligten einen guten Eindruck machte, wirkte der einstige "Mr. Torgarantie" erneut wie ein Schatten besserer Tage.

Magere neun Pflchtspieltreffer hat Guirassy zur Saison-Halbzeit erzielt, während er im gesamten Vorjahr starke 13 mal in der Champions League und 21 mal in der Liga knipste, womit er wie schon in der Spielzeit davor Vize-Torschützenkönig hinter Harry Kane wurde.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

BVB: Auch Kovac dürften Zweifel an Guirassy kommen

Damals hatte der 29-Jährige beim VfB Stuttgart mit 28 Treffern in 28 Partien sein mit Abstand bestes Jahr, weshalb die Dortmunder den "extrem torgefährlichen und kompletten Stürmer" (Sportdirektor Sebastian Kehl) verpflichteten. Angesichts der festgelegten Ablöse von nur 18 Millionen Euro fast ein Schnäppchen.

Doch eineinhalb Jahre später ist Guirassys Glanz verblasst und mittlerweile dürfte auch Kovac ungeachtet seiner öffentlichen Treuebekundungen nach dem Spiel ("Ich halte ihm weiterhin die Stange. Er kommt da wieder raus") klar sein, dass ihm der Torjäger außer Dienst in dieser Verfassung nicht weiterhilft.

BVB bringt Fans an den Rande des Wahnsinns: "Alles außer langweilig"

- Anzeige -

Guirassy: Beschleunigt Reservistenrolle den Abschied?

Gut möglich, dass er in den nächsten Spielen dem nach seiner Einwechslung wesentlich auffälligeren Fabio Silva eine Chance in der Startelf gibt, verdient wäre es angesichts der anhaltenden Krise des Konkurrenten in jedem Fall.

Eine Degradierung zum Bankdrücker könnte einen Abschied Guirassys beschleunigen, den dieser ja angeblich ohnehin im Sommer anstreben soll. Andererseits bleibt die Frage, ob er nochmal die Kurve bekommt, wie beim BVB bisher alle behaupten.

Ansonsten dürfte sich wohl auch bei den Verantwortlichen die alte Devise durchsetzen, dass man Reisende nicht aufhalten soll.

Fußball: News und Videos
In der Liga seit Oktober ohne Tor: Serhou Guirassy
News

Kovac steht hinter glücklosem Guirassy: "Halte ihm die Stange"

  • 10.01.2026
  • 06:35 Uhr
Ebnoutalib feiert einen tollen Einstand
News

Frankfurts Debütant Ebnoutalib: "Sehr, sehr krasses Gefühl"

  • 10.01.2026
  • 06:32 Uhr
Behrens
News

FC Lugano: Skandalprofi Behrens sorgt erneut für Eklat

  • 09.01.2026
  • 23:52 Uhr
Real Madrid players celebrate after scoring the 0-1 during the Spanish Super Cup match between Atletico de Madrid and Real Madrid at King Abdullah Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, 8 January 2025. A...
News

FC Barcelona vs. Real Madrid: Supercopa-Finale live im TV, Livestream und im Ticker - darum findet das Spiel in Saudi-Arabien statt

  • 09.01.2026
  • 23:48 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 09.01.2026
  • 23:47 Uhr
Bundesliga_Schnee_Eis
News

Offiziell: Zweites BL-Spiel wegen Schnee-Chaos abgesagt

  • 09.01.2026
  • 23:46 Uhr
imago images 1070617000
News

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker

  • 09.01.2026
  • 23:46 Uhr
imago images 1068518457
News

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

  • 09.01.2026
  • 23:45 Uhr
Schlotterbeck
News

BVB-Star Schlotterbeck: "Sicher, dass es eine Rote Karte war"

  • 09.01.2026
  • 23:32 Uhr
BVB vs. SGE
News

BVB-Noten: DFB-Star glänzt - Guirassy und Süle Totalausfälle

  • 09.01.2026
  • 23:28 Uhr
Fußball: Galerien
DFB-Quartier

Hier residiert das DFB-Team bei der WM 2026

  • Galerie
  • 09.01.2026
  • 18:55 Uhr
Real Madrid CF™s Vinicius Junior during La Liga match. January 4, 2026 (20260104149)Update

Monster-Transfer? England-Riese will wohl Vinicius Jr.

  • Galerie
  • 07.01.2026
  • 15:36 Uhr
imago images 1070044361

Vertrag läuft aus: Diese Stars dürfen ab sofort frei verhandeln

  • Galerie
  • 01.01.2026
  • 18:30 Uhr
Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Dortmund vs. Gladbach: Zahlen und Funfacts zum Bundesliga-Kracher

  • Galerie
  • 19.12.2025
  • 15:23 Uhr
Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipUpdate

Transfer-Duell: FCB und BVB wohl an Leicester-Juwel interessiert

  • Galerie
  • 18.12.2025
  • 17:42 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069381478

Diese kuriosen Gruppen sind bei der WM-Auslosung möglich

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:36 Uhr
San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final

Müller, Kroos und Co.: Deutsche mit den meisten Titeln

  • Galerie
  • 03.12.2025
  • 14:52 Uhr
Messi Müller 2015

Müller gegen Messi: WM-Endspiel, 8:2 - und jetzt MLS-Finale

  • Galerie
  • 01.12.2025
  • 15:15 Uhr
Lennart Karl

Karl historisch: Die jüngsten Torschützen der CL-Geschichte

  • Galerie
  • 26.11.2025
  • 21:40 Uhr