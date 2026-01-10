- Anzeige -

Serhou Guirassy: Seit 683 Minuten ohne Bundesliga-Tor Ein gebrauchter Tag für Guirassy, der sich aber in die Negativtendenz der vergangenen Wochen einfügte: Nach immerhin vier Toren an den ersten Spieltagen traf er danach nur noch einmal Ende Oktober und ist inzwischen seit 683 Minuten in der Bundesliga ohne Erfolgserlebnis. "Er hat gerade nicht die Quote, die wir eigentlich von ihm gewohnt sind", gab BVB-Boss Lars Ricken in Frankfurt zu.

Obwohl er im Trainingslager in Marbella nach Ansicht aller Beteiligten einen guten Eindruck machte, wirkte der einstige "Mr. Torgarantie" erneut wie ein Schatten besserer Tage. Magere neun Pflchtspieltreffer hat Guirassy zur Saison-Halbzeit erzielt, während er im gesamten Vorjahr starke 13 mal in der Champions League und 21 mal in der Liga knipste, womit er wie schon in der Spielzeit davor Vize-Torschützenkönig hinter Harry Kane wurde.

BVB: Auch Kovac dürften Zweifel an Guirassy kommen Damals hatte der 29-Jährige beim VfB Stuttgart mit 28 Treffern in 28 Partien sein mit Abstand bestes Jahr, weshalb die Dortmunder den "extrem torgefährlichen und kompletten Stürmer" (Sportdirektor Sebastian Kehl) verpflichteten. Angesichts der festgelegten Ablöse von nur 18 Millionen Euro fast ein Schnäppchen. Doch eineinhalb Jahre später ist Guirassys Glanz verblasst und mittlerweile dürfte auch Kovac ungeachtet seiner öffentlichen Treuebekundungen nach dem Spiel ("Ich halte ihm weiterhin die Stange. Er kommt da wieder raus") klar sein, dass ihm der Torjäger außer Dienst in dieser Verfassung nicht weiterhilft.

