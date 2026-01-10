- Anzeige -

Die rechte Seite macht Borussia Dortmund Hoffnung Für Niko Kovac wird die rechte Seite immer mehr zur Lebensversicherung. 38 Prozent aller Angriffe des BVB laufen in dieser Saison über diesen Flügel. Auch gegen Frankfurt war es die Mehrheit aller Ballvorträge, die über rechts initiiert wurden. Zu einer besonderen Waffe entwickeln sich Seitenverlagerungen von Nico Schlotterbeck. Der Treffer zum 1:0 entstand durch einen Diagonalball des Innenverteidigers auf Julian Ryerson. Auch das späte Tor zum 3:3 wurde durch einen langen Ball auf rechts eingeleitet.

Beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach vor der Winterpause gab es ebenfalls einige solcher Angriffe, die für Torgefahr sorgten. Ryerson ist immer dann stark, wenn er viel Zeit für die Ballverarbeitung hat. Durch Verlagerungen bekommt er diese Zeit. In engeren Räumen mit vielen Gegenspielern um sich herum neigt er eher zu Fehlern. Auch die Tiefenläufe von Maximilian Beier helfen dem Rechtsverteidiger enorm dabei, mehr Platz zu bekommen. Das 1:0 war ein Paradebeispiel für eine gut funktionierende rechte Seite.

Der BVB ist zu wechselhaft Das Grundproblem der Dortmunder ist eher, dass sie keinen Rhythmus in ihre Spiele bekommen. Nicht zum ersten Mal wurde die Mannschaft von Kovac nach Führungstreffern plötzlich passiver und zurückhaltender, statt konsequent auf das nächste Tor zu spielen. Und auch defensiv häufen sich Probleme. Abseits von Schlotterbeck fehlt in der Innenverteidigung Qualität. Waldemar Anton spielt ordentlich, aber keinesfalls fehlerlos und Niklas Süle ist längst nicht mehr auf dem Niveau, das er einst hatte. Das Tor zum 2:2 war einem klaren Abstimmungsproblem in der Viererkette geschuldet. Süle bewegte sich nach vorn, statt sich fallen zu lassen und sorgte damit dafür, dass Younes Ebnoutalib einen entscheidenden Vorsprung im Laufduell hatte. Die Abwehr war in dieser Saison bisher das Prunkstück der Dortmunder. In den vergangenen vier Pflichtspielen kassierten sie aber sechs Gegentore – und gewannen nur das Spiel gegen Gladbach, wo es gelang, kein Gegentor zu kassieren.

Eintracht Frankfurt zaubert das nächste Wunderkind aus dem Ärmel Ebnoutalib hingegen ist der große Lichtblick auf Frankfurter Seite. Der 22-Jährige zeigte bei seinem Debüt eine starke Leistung und setzte genau das um, was sich Dino Toppmöller von ihm versprach: Tiefenläufe in Umschaltsituationen. Manchmal blieb er zu lange am Ball, statt eine schnelle Entscheidung zu treffen. Trotzdem war der Stürmer einer der gefährlichsten Spieler auf dem Platz. Wiedermal scheint es der SGE gelungen zu sein, einen Spieler aus dem Ärmel zu zaubern, der großes Potenzial mitbringt. Bei Ebnoutalib kommt noch oben drauf, dass Frankfurt seine Heimat ist. Der Rechtsfuß identifiziert sich mit der Stadt, wie allein sein Jubel gezeigt hat: "439" – die letzten drei Ziffern der Postleitzahl seines Viertels. Bleibt er so unbekümmert und kann er diese Torgefahr auch dann ausstrahlen, wenn ein Gegner kommt, der die Räume defensiv enger macht und weniger Umschaltsituationen der Frankfurter erlaubt, kann sein Weg noch steil nach oben gehen. Vielleicht sogar bis hin zum Fanliebling. "Younes ist dahin gegangen, wo es wehtut, und hat sich mit einem tollen Tor belohnt", sagte Toppmöller nach dem Spiel: "Wir sind schon sehr zufrieden, dass wir mit ihm und Kalimuendo vorne ganz andere Möglichkeiten haben."

Frankfurt bekommt seine Abwehr nicht in den Griff Das Problem: Auch das nächste Toptalent ist eines für den Sturm. Defensiv hingegen schwimmen die Frankfurter von einem billigen Gegentor zum nächsten. Klammert man den FC Bayern mal aus, steht die SGE mit 33 geschossenen Toren aktuell auf dem zweiten Platz in der Bundesliga – wenngleich Bayer Leverkusen (ebenfalls 33) und andere Teams noch ein Spiel weniger haben. In der Offensive passt das Niveau. Schon jetzt hat Frankfurt aber 33 Gegentreffer kassiert. Der zweitschlechteste Wert der Liga – nur der 1. FC Heidenheim hat mit 34 noch eines mehr. Das ist für ein Spitzenteam zu wenig. Ter Stegen stimmt offenbar Winter-Transfer zu - Chance auf WM-Stammplatz? Die internationalen Ambitionen hängen vor allem daran, ob Toppmöller diese Probleme in den Griff bekommt. Auch die Torhüterdebatte wird ihn dabei begleiten. Kaua Santos wackelte gegen den BVB wieder mehrfach, auch wenn die Gäste nicht direkt davon profitieren konnten. Auf der Pressekonferenz nahm der Trainer seinen Keeper zwar in Schutz: "Er war sehr präsent. Ist in ganz anderem körperlichen und mentalen Zustand, ist da auf richtig gutem Level. Ich glaube, dass er heute auch das Vertrauen zurückgezahlt hat." Doch in drei, vier Situationen hatte er großes Glück, dass seine Entscheidungen keine Konsequenzen hatten. In jedem Fall muss sich Toppmöller in den kommenden Wochen auf einen Torwart festlegen. Stabilität wird für die Defensive wichtig sein.

