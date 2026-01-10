- Anzeige -
Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Younes Ebnoutalib gelingt besonderes Debüt

  • Veröffentlicht: 10.01.2026
  • 10:40 Uhr
  • Franziska Wendler

Younes Ebnoutalib feiert beim Rückrundenauftakt zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ein ganz besonderes Debüt.

Von Franziska Wendler

Gibt es im Fußball das perfekte Debüt? Fragt man Younes Ebnoutalib, dann dürfte dieser die Frage vermutlich mit Ja beantworten. Denn ein solches, perfektes Debüt lieferte der Frankfurter zum Beginn der Bundesliga-Rückrunde. Am Freitagabend startete die SGE mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in die zweite Hälfte der Saison. Beim munteren 3:3-Unentschieden war es dabei der 22-Jährige, der für eine Märchenstory sorgte.

Gut ein Jahr ist es her, dass der Mittelstürmer in der Regionalliga beim FC Gießen kickte. Nach einem Jahr in Elversberg wechselte der aus Frankfurt stammende Angreifer am 1. Januar 2026 zur Eintracht.

Dass er für das Team in der Bundesliga spielen würde, war dabei erst zwei, drei Tage vor der Unterschrift "richtig klar. Als ich es erfahren habe, war ich einfach nur glücklich. Hier, zuhause zu spielen, es gibt nichts Besseres", zeigte er sich nach der Partie gegen den BVB in Sat.1-Interview gerührt.

Doch für den Neuzugang und Shootingstar kam es noch viel besser.

Ebnoutalib mit erstem Startelfeinsatz

Bei seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt stand Ebnoutalib nicht nur in der Startelf, sondern trug sich auch in die Torschützenliste ein. So veredelte er einen ansehnlichen Konter nach einem traumhaftern Zuspiel von Arnaud Kalimuendo zum zwischenzeitlich 2:2.

"Es ist sehr sehr krass. Es war ein unglaubliches Gefühl, dass ich direkt bei meinem Debüt gegen so eine Topmannschaft treffe. Schade, dass wir am Ende noch das Gegentor kassiert haben, weil wir hatten es glaube ich schon verdient, zu gewinnen", so der Neuzugang. "Ich bin dankbar, dass mir der Trainer auch von Anfang an direkt die Chance gegeben hat."

Eine Chance, die er trotz Aufregung zu nutzen vermochte. "Als ich alleine Richtung Tor gelaufen bin, war ich erstmal komplett überfordert, weil es war komplett neu vor so einer Kulisse. Dann habe ich den Ball einmal zu spät mitgenommen und dachte mir schon: 'Nein'."

Doch trotz der nicht zu 100 Prozent idealen Ballmitnahme gelang der Treffer: "Ich habe, um ehrlich zu sein, einfach versucht gegen den Ball zu schießen. Zum Glück ist er reingegangen."

Großes Lob an Mitspieler Kalimuendo

Auch dank des starken Zuspiels von Kalimuendo, der vor dem Pass erst einen Ballkontakt hatte. "Es war ein sehr sehr schöner Ball, perfekt in die Tiefe", freute sich der Neuzugang.

Übrigens: Sein erstes Match-Trikot schenkte er nach dem Schlusspfiff Bruder Ilias, der auf der Tribüne mitfieberte und für die zweite Mannschaft von Hannover 96 in der Regionalliga Nord kickt.

Es war der Abschluss eines perfekten Debüts.

