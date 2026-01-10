Younes Ebnoutalib feiert beim Rückrundenauftakt zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ein ganz besonderes Debüt. Von Franziska Wendler Gibt es im Fußball das perfekte Debüt? Fragt man Younes Ebnoutalib, dann dürfte dieser die Frage vermutlich mit Ja beantworten. Denn ein solches, perfektes Debüt lieferte der Frankfurter zum Beginn der Bundesliga-Rückrunde. Am Freitagabend startete die SGE mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in die zweite Hälfte der Saison. Beim munteren 3:3-Unentschieden war es dabei der 22-Jährige, der für eine Märchenstory sorgte. Gut ein Jahr ist es her, dass der Mittelstürmer in der Regionalliga beim FC Gießen kickte. Nach einem Jahr in Elversberg wechselte der aus Frankfurt stammende Angreifer am 1. Januar 2026 zur Eintracht.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Dass er für das Team in der Bundesliga spielen würde, war dabei erst zwei, drei Tage vor der Unterschrift "richtig klar. Als ich es erfahren habe, war ich einfach nur glücklich. Hier, zuhause zu spielen, es gibt nichts Besseres", zeigte er sich nach der Partie gegen den BVB in Sat.1-Interview gerührt. Doch für den Neuzugang und Shootingstar kam es noch viel besser.

- Anzeige -

Ebnoutalib mit erstem Startelfeinsatz Bei seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt stand Ebnoutalib nicht nur in der Startelf, sondern trug sich auch in die Torschützenliste ein. So veredelte er einen ansehnlichen Konter nach einem traumhaftern Zuspiel von Arnaud Kalimuendo zum zwischenzeitlich 2:2. Kommentar: So hilft Guirassy dem BVB nicht weiter

Eintracht Frankfurt vs. BVB: Die Noten der Spieler von Borussia Dortmund "Es ist sehr sehr krass. Es war ein unglaubliches Gefühl, dass ich direkt bei meinem Debüt gegen so eine Topmannschaft treffe. Schade, dass wir am Ende noch das Gegentor kassiert haben, weil wir hatten es glaube ich schon verdient, zu gewinnen", so der Neuzugang. "Ich bin dankbar, dass mir der Trainer auch von Anfang an direkt die Chance gegeben hat." Eine Chance, die er trotz Aufregung zu nutzen vermochte. "Als ich alleine Richtung Tor gelaufen bin, war ich erstmal komplett überfordert, weil es war komplett neu vor so einer Kulisse. Dann habe ich den Ball einmal zu spät mitgenommen und dachte mir schon: 'Nein'." Doch trotz der nicht zu 100 Prozent idealen Ballmitnahme gelang der Treffer: "Ich habe, um ehrlich zu sein, einfach versucht gegen den Ball zu schießen. Zum Glück ist er reingegangen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen