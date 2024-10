Borussia Dortmund vs. Union Berlin: Schlotterbecks bitterer Moment - Noten der BVB-Stars

Borussia Dortmund verliert bei Union Berlin in der Bundesliga mit 1:2. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars. von Christian Stüwe Das Auf und Ab bei Borussia Dortmund geht weiter. Nur vier Tage nach der 7:1-Gala gegen Celtic Glasgow kassiert der BVB eine bittere 1:2-Pleite in der Bundesliga bei Union Berlin. Vor allem in der ersten Hälfte enttäuschen die "Schwarz-Gelben", Innenverteidiger Nico Schlotterbeck sieht mehrfach nicht gut aus. ran zeigt die Noten der BVB-Stars in der Einzelkritik.

Gregor Kobel Der Torwart bekommt sofort etwas zu tun, muss in der Anfangsphase 30 Meter vor dem Tor per Kopf gegen Hollerbach klären. Beim Elfmeter zum 0:1 ist er chancenlos. Beim 0:2 sieht der Schweizer den Ball spät und kann ebenfalls nichts machen. Auszeichnen kann sich Kobel kaum, es ist ein undankbarer Nachmittag für ihn an der Alten Försterei. ran-Note: 3

Yan Couto Der Rechtsverteidiger zieht nach knapp 20 Minuten ab, der erste Torabschluss der Dortmunder kann Rönnow aber nicht gefährden. Couto ist bemüht und schaltet immer wieder in den Vorwärtsgang. Der Brasilianer ist es auch, der mit einer Flanke die erste Chance der zweiten Halbzeit einleitet. Couto macht ordentlich Betrieb. Auch wenn seine Aktionen nicht spielentscheidend sind, ist er einer der besten Dortmunder an diesem Samstag. ran-Note: 2

Waldemar Anton Anton steht zunächst weitaus weniger im Blickpunkt als Schlotterbeck, hat aber auch das eine oder andere Mal Probleme mit dem starken Hollerbach. Als Dortmund in der zweiten Hälfte besser ins Spiel findet und Union weniger drückt, hat Anton die Lage weitgehend im Griff - auch wenn Hollerbach ein Viertelstunde vor Schluss nochmal gegen ihn zum Schuss kommt. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Der Innenverteidiger geht nach einer Viertelstunde in ein unnötiges Dribbling gegen Hollerbach, verliert den Ball und muss dann seinen Gegenspieler foulen. Dafür gibt es die Gelbe Karte. Wenig später ist es wieder Hollerbach, der Schlotterbeck alt aussehen lässt und im Strafraum vorbeizieht. Wieder weiß sich Schlotterbeck nur mit einem Foul zu helfen. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelt Vogt zum 0:1 - immerhin hat der Verteidiger noch Glück, dass er nicht die Gelb-Rote-Karte sieht. Vor dem 0:2 ist es erneut Schlotterbeck, der nicht gut aussieht und den Ball im hohen Bogen rausköpft, woraufhin Union wieder in Ballbesitz kommt und trifft. Es ist der Schlussstrich und eine bittere Halbzeit für den Nationalspieler. Sahin lässt Schlotterbeck trotzdem auf dem Platz, der Verteidiger dankt es mit einer deutlich besseren zweiten Hälfte. ran-Note: 4

Julian Ryerson Dortmund präsentiert sich eine Stunde lang recht harmlos, auch Ryerson sticht nicht raus. Dann ist der Linksverteidiger nach Brandt-Pass plötzlich da und erzielte gegen seinen alten Verein den Anschlusstreffer. ran-Note: 3

Pascal Groß Der Nationalspieler schafft es gegen die aggressiven Unioner nicht, das Spiel aus der Zentrale anzukurbeln. Groß bleibt die erste Halbzeit hindurch unauffällig, wie das ganze Dortmunder Mittelfeld. Auch nach dem Seitenwechsel findet der Routinier nicht ins Spiel. Nach einer Stunde ist der Arbeitstag des Mittelfeldspielers beendet. ran-Note: 4

Emre Can Was für Groß gilt, gilt auch für Emre Can. Der Kapitän ist bemüht, arbeitet viel, einen Stempel kann er dem Spiel aber nicht aufdrücken. Vor dem Eckball zum 0:2 verliert Can im Mittelfeld den Ball - im Football nennt man so etwas Turnover. Wenig später leitet Can dann mit einem guten Querpass den 1:2-Anschlusstreffer ein. Eine Viertelstunde vor dem Ende wird der Nationalspieler gegen Marcel Sabitzer ausgetauscht. ran-Note: 4

Maximilian Beier Rutscht für den verletzten Karim Adeyemi in die Startelf und übernimmt als Rechtsaußen. Hat Glück, als er nach 20 Minuten bei einem gelbwürdigen Foul ohne Verwarnung davonkommt. Wenig später hat er weniger Glück. Ein Fehlpass von Beier führt zu der Aktion, aus der der Elfmeter zu Führung der Eisernen resultiert. Darüberhinaus hat der Ex-Hoffenheimer in den ersten 45 Minuten wenig Ballkontakte und spielt eine schwache erste Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel taucht der Nationalspieler dann nach Brandt-Zuspiel frei vor Rönnow auf, sein Schuss aufs kurze Ecke ist aber zu harmlos. Danach ist er vorrübergehend deutlich besser im Spiel und traut sich mehr. Unterm Strich war das aber zu wenig. ran-Note: 4

Julian Brandt Bis in die zweite Halbzeit spielt Brandt unauffällig. Dann plötzlich mit feinem Pass auf Beier, der aber an Rönnow scheitert. Wenig später zeigt Brandt wieder seine Übersicht und spielt stark Ryerson frei, der den Anschlusstreffer erzielt. Zwei, drei gute Aktionen sind insgesamt aber zu wenig. ran-Note: 3

Jamie Gittens Auf dem linken Flügel hat Gittens kaum Szenen und die wenigsten Ballkontakte aller BVB-Spieler. Nuri Sahin nimmt den Offensivspieler deshalb nach knapp einer Stunde vom Feld. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Der Mittelstürmer führt in der Spitze viele Zweikämpfe und reibt sich an der Union-Abwehr auf. Guirassy spielt engagiert, seine zwei Abschlüsse in der ersten Hälfte gehen aber nicht aufs Tor. In der zweiten Hälfte hängt Guirassy weiter ziemlich in der Luft und wartet auf seinen Moment - doch der kommt nicht. Stattdessen fliegt der Stürmer bei einer akrobatischen Aktion 20 Minuten vor Schluss knapp am Ball vorbei. ran-Note: 3