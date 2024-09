Borussia Dortmund vs. VfL Bochum: Übertragung im TV und Livestream - Ergebnis 3:2

Der fünfte Bundesliga-Spieltag steht an, der BVB bekommt es mit dem VfL Bochum zu tun. So verfolgt ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker.

BVB live: So seht ihr das Spiel vs. Bochum im TV und Stream

Update, 27.09., 22:55 Uhr: BVB vs. Bochum - die Aufstellungen

Borussia Dortmund dreht dieses Heimspiel nach 0:2-Rückstand, schlägt den VfL Bochum verdient mit 4:2. In nahezu allen Belangen war der BVB die bessere Mannschaft, hatte auch gut reingefunden. Doch der frühe Gegentreffer sorgte für Verunsicherung. Nachdem man sich in Stuttgart fünf Stück eingefangen hatte, geriet man wieder ins Schlingern, lud den Kontrahenten gleich zu einem zweiten Tor ein.

In dieser Phase spielte der VfL stark, setzte mutig nach. Und was wäre gewesen, wenn Myron Boadu nach gut einer halben Stunde die große Chance zum 0:3 genutzt hätte? So aber verloren die Gäste allmählich an Fahrt und die Borussen rappelten sich wieder auf, wurden zum Ende der ersten Hälfte immer stärker und erzielten noch kurz vor der Pause den wertvollen Ausgleich. Der Weg für eine erfolgreiche Aufholjagd war geebnet. Mit einem Elfmeter gelang der Ausgleich. Danach bäumte sich Bochum nochmals auf, hatte aber nicht mehr die Effizienz der ersten Hälfte. So zogen die Schwarz-Gelben die Partie auch dank der größeren individuellen Qualität in der Schlussviertelstunde auf ihre Seite.