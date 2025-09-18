Anzeige
Bundesliga

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg live: Bundesliga im TV, im Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 08:54 Uhr

Borussia Dortmund muss am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gegen den VfL Wolfsburg ran. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Nach dem furiosen 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin, wartet für Borussia Dortmund wieder der "schnöde Bundesliga-Alltag".

Am 4. Spieltag trifft der BVB dabei auf den VfL Wolfsburg und will den durchaus gelungenen Bundesliga-Start (zwei Siege und ein Unentschieden) ausbauen.

Der VfL Wolfsburg ist ebenfalls noch ohne Niederlage, musste zuletzt gegen den 1. FC Köln ein spätes Remis (3:3) hinnehmen.

Die Zeichen für ein spannende Partie am Sonntagabend stehen also gut.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige
Anzeige

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg
  • Wettbewerb: Bundesliga; 4. Spieltag
  • Datum: 21. September 2025
  • Uhrzeit: 19:30 Uhr
  • Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bundesliga: Läuft die Partie Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. Wolfsburg live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Anzeige

Bundesliga live: Wo kann ich Dortmund gegen Wolfsburg im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anzeige

Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg
  • Datum und Uhrzeit: 21. September 2025; 19:30 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Paul Simonis (VfL Wolfsburg)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
imago images 1066602830
News

Eintracht-Fans feiern CL mit riesiger Choreografie

  • 20.09.2025
  • 08:48 Uhr
Diekmeier spricht über Tochter
News

Diekmeier "glaubt an Wunder" bei krebskranker Tochter

  • 20.09.2025
  • 08:44 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 20.09.2025
  • 08:29 Uhr
Matchwinner Ermedin Demirovic
News

VfB atmet auf: "Wie ein Befreiungsschlag"

  • 20.09.2025
  • 06:32 Uhr
Vincent Kompany auf dem Oktoberfest
News

Kompany zur Wiesn-Zeit: "Sind keine Kinder"

  • 20.09.2025
  • 06:32 Uhr
Letzte Station: Boateng im Trikot des Linzer ASK
News

Nach Karriere-Ende: Boateng will Trainer werden

  • 20.09.2025
  • 06:31 Uhr
Stuttgart , Bundesliga Fußball VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli, v.l. Tiago Tomas (VfB) Ermedin Demirovic (VfB) Lorenz Assignon (VFB) jubeln nach dem Tor zum 1:0 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen ...
News

Brustlöser für den Brustring! Der VfB ist angekommen

  • 19.09.2025
  • 23:21 Uhr
Stuttgart , Bundesliga Fußball VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli, Stuttgarter Jubel über das Tor zum 2:0, v.l. Chema Andres, Jamie Leweling, Angelo Stiller, Torschütze Bilal El Khannouss (VfB), Finn J...
News

Stuttgart gelingt Befreiungsschlag gegen Pauli

  • 19.09.2025
  • 22:25 Uhr
Serge Gnabry FC Bayern Muenchen FCB (07) Portrait Zunge raus FC Bayern Muenchen FCB vs Chelsea FC Spieltag 01 17.09.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QU...
News

Gnabry? Bayern sollte handeln statt warten

  • 19.09.2025
  • 22:16 Uhr
Die erste Phase des Ticketverkaufs sei &quot;ein Statement&quot;
News

Erste Phase: 4,5 Millionen Ticketanfragen für Fußball-WM 2026

  • 19.09.2025
  • 22:12 Uhr