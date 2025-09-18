trikot-leak
WM 2026: DFB-Trikot für Weltmeisterschaf in geleakt - Komplett neue Farben für das letzte Adidas-Jersey
Noch hat sich Deutschland nicht für die Fußball-WM 2026 in Nordamerika qualifiziert, ein weiteres Trikot-Design für das Turnier gibt es aber trotzdem schon.
Nach einem holprigen Start in die WM-Qualifikation steht das DFB-Team nach zwei Spielen mit drei Punkten da. Die Teilnahme an dem Turnier in Nordamerika ist dementsprechend noch völlig offen, das hindert aber Adidas nicht, ein deutsches Auswärtstrikot für das Turnier zu entwerfen.
"Footy Headlines" hat das neue Auswärtstrikot bereits geleakt – und das erstrahlt mit einer völlig neuen Farbgebung. Dunkelblau bildet die Basis des Trikots, kombiniert mit weißen Logos und mintfarbenen Akzenten. Eine frische, maritime Farbkombination, die es so bisher noch nicht gegeben hat.
Das Design wird durch ein auffälliges Zickzack-Muster ergänzt, das mit weiteren mintfarbenen Elementen hervorgehoben wird. Kragen und Ärmelbündchen greifen das Farbschema in einer dreifarbigen Kombination aus Weiß, Dunkelblau und Mint erneut auf.
DFB-Team: Das deutsche WM-Auswärtstrikot
VIDEO - Neues DFB-Trikot wird im Netz zerrissen: "Schlafanzug"
DFB-Team: Das letzte Auswärtstrikot von Adidas
Ein besonderes Detail: Wie bereits beim Jubiläumstrikot 2025 verzichtet Adidas auf das bekannte Performance-Logo und setzt stattdessen auf das klassische Trefoil-Logo. Dieses kommt bei allen internationalen Auswärtstrikots von Adidas für das Jahr 2026 zum Einsatz.
Das Trikot markiert zudem das Ende einer Ära: Es ist das letzte Auswärtstrikot, das Adidas für die deutsche Nationalmannschaft entwirft. Ab 2027 übernimmt Nike als offizieller Ausrüster des DFB.
Das neue Trikot soll ab März 2026 im Handel erhältlich sein.