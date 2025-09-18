Anzeige
Champions League

Eintracht Frankfurt mit Mega-Choreo durch das ganze Stadion: SGE-Fans feiern die Champions League

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 08:48 Uhr
  • ran

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben vor dem Spiel gegen Galatasaray eine Choreografie gezeigt, die sich über das ganze Stadion erstreckte. Zuvor wurde bereits Kevin Trapp verabschiedet.

Eintracht Frankfurt ist stimmungsvoll in die Champions League gestartet.

Die Fans der SGE präsentierten vor dem Spiel gegen Galatasaray eine Choreografie in den Vereinsfarben Schwarz und Weiß, die sich über den ganzen Deutsche Bank Park erstreckte.

Die Highlights der Champions League mit u.a. Frankfurt vs. Galatasaray heute ab 23:15 Uhr live auf Joyn!

Zuvor war der mittlerweile zu Paris FC gewechselte Torwart Kevin Trapp offiziell verabschiedet worden. Die Fans hatten den Europa-League-Helden von 2022 mit einem riesigen Spruchband und Sprechchören gefeiert.

ran zeigt die Bilder.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Article Image Media
© 2025 Getty Images
Mehr News und Videos
KANE Harry Team FC Bayern Muenchen jubelt nach seinem Tor mit DIAZ Luis UEFA Championsleague Saison 2025 - 2026 Vorrunden Spiel FC Bayern Muenchen - FC Chelsea 3 : 1 am 17.09.2025 in Muenchen DFL R...
News

Overreactions: Bayern holt den Titel, Real floppt

  • 19.09.2025
  • 15:37 Uhr
Pyro und Banner der Gala Fans, GER, Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Istanbul, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 18.09.2025 GER, Eintracht Frankfurt vs...
News

Frust nach Pleite: Tumulte im Gala-Block

  • 19.09.2025
  • 12:54 Uhr
Das Camp Nou wird derzeit umgebaut
News

Barca-Dilemma: Camp Nou auch in CL-Kracher gegen PSG nicht bespielbar

  • 19.09.2025
  • 11:17 Uhr
SGE Gala
News

Kommentar: Vor dieser Eintracht muss man zittern

  • 19.09.2025
  • 09:50 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 19.09.2025
  • 08:41 Uhr
Hansi Flick und der FC Barcelona gewannen in Newcastle
News

"Zu viele Fehler": Flick sieht Verbesserungspotenzial bei Barca

  • 19.09.2025
  • 07:08 Uhr
Haaland trifft immer weiter
News

"Zahlen sprechen für sich": Guardiola adelt Haaland

  • 19.09.2025
  • 06:23 Uhr
Enttäuschender Abend für Gündogan
News

"Nicht gut genug": Gündogan und Galatasaray bedient

  • 19.09.2025
  • 06:18 Uhr
Burkardt trifft doppelt für die SGE
News

"Kann es gar nicht richtig fassen": Burkardts Knoten platzt

  • 19.09.2025
  • 05:33 Uhr
Einsatz an der Seitenlinie: Bayer-Coach Kasper Hjulmand
News

Drama in der Nachspielzeit: Eigentor rettet Bayer

  • 18.09.2025
  • 23:44 Uhr