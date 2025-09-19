Die Zweitvertretung des FC St. Pauli ist Tabellenletzter in der Regionalliga Nord. Nun soll der Turnaround gelingen - mit Unterstützung der Profis.

Der FC St. Pauli will seine abstiegsgefährdete U23 in der Regionalliga Nord mit Profis retten. Nach acht sieglosen Spielen und nur zwei Punkten droht der Abstieg in die 5. Liga.

Trainer Alexander Blessin setzt auf die U23-Regel, die es Profis bis 23 Jahre (mit Ausnahmen) erlaubt, die Zweitvertretung zu verstärken.

Spieler wie Simon Spari, Ben Voll oder Erik Ahlstrand sollen dem Nachwuchs mehr Routine verleihen. Blessin betont: "Die jungen Spieler bekommen dort die nötige Körperlichkeit." Dennoch sei die Lage "unbefriedigend".

Unter Interimstrainer Karsten Neitzel soll die Wende gelingen: "Er hat viel Erfahrung, jetzt müssen wir ihn unterstützen."