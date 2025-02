Borussia Dortmund: Zoff, Absage, Fragezeichen - BVB-Transferperiode ein Desaster?

Borussia Dortmund wollte sich im Winter verstärken, um aus der sportlichen Krise zu kommen. Das Ergebnis ist allerdings äußerst durchwachsen.

von Andreas Reiners

Der Deadline Day kann einen Volltreffer bringen. Oder eine bittere Niederlage. Manchmal legt er dann sogar noch zusätzlich grundsätzliche Probleme bei einem Verein offen.

Kompetenzgerangel, Streitigkeiten. Oder generelle Unzulänglichkeiten. Wie es offenbar beim BVB gerade der Fall ist.

Wer also aktuell nicht so ganz abschätzen kann, was bei Borussia Dortmund inmitten der sportlichen Krise und der Neuausrichtung unter dem neuen Trainer Niko Kovac los ist, bekam am Montag ein perfektes Beispiel präsentiert.

Denn der angepeilte Transfer von Rayan Cherki wurde zum Desaster.