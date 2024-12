Der Brasilianer packte für den langen Pass seinen rechten Fuß aus, konkret den Außenrist, wollte den Ball damit elegant und mit einer sehenswerten Flugkurve in den Lauf des Mitspielers zirkeln. Zaubern wie am Zuckerhut.

Doch kombiniert mit einem unbändigen Kampfgeist und einem robusten und kompromisslosen Zweikampfverhalten war Pletsch in Gladbach zu einer Zeit, in der Abstiegskampf und die damit verbundenen Attribute und Tugenden gefragt waren, allerdings Kult.

Was ist im Leben des inzwischen 48-Jährigen, der nach seiner Gladbacher Zeit noch beim 1. FC Kaiserslautern, bei Panionios Athen in Griechenland, Omonia Nikosia (Zypern), FK Vojvodina Novi Sad (Serbien) und in der Heimat für Futebol Clube Cascavel spielte, schiefgelaufen?

Heute sitzt Pletsch in Brasilien in Haft. Mal wieder.

"Seine derzeitige rechtliche Situation ist die, dass er in Untersuchungshaft sitzt und auf sein Urteil wartet", sagte sein Anwalt Marcelo Luiz Martins da Silva der "RP". "Wir erwarten eine positive Entscheidung. Wir haben gezeigt, dass es keine Beweise für die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft gibt. Also erwarten wir einen Freispruch."

Denn im Sommer 2023 musste er erneut in den Knast, nachdem er zuvor vorzeitig entlassen worden war. Wie die "Rheinische Post" berichtet, wurde er in seiner Heimatstadt Cascavel im Rahmen der sogenannten "Operation Seletor" der Bundespolizei hochgenommen.

Die Zeit in Gladbach endete übrigens unschön. Vom damaligen Trainer Dick Advocaat wurde er in der Saison 2004/2005 aussortiert, bekam dann noch einmal eine Chance und sorgte mit einem Eigentor im Spiel gegen Bochum für ein bitteres Remis.

Sollte er freikommen, kehrt er zu seinem Speditionsunternehmen zurück, sagte seine Tochter. "Er ist in Brasilien sehr glücklich, trotz all der Sorgen, die er derzeit im Gefängnis hat“, sagte sie. Stellt das Gericht allerdings seine Schuld fest, droht ihm erneut eine lange Haftstrafe.

"Es ist frustrierend, so lange auf den Prozess warten zu müssen", sagte sie: "Er hat hier in Brasilien immer ehrlich gearbeitet. Er hat sein Vermögen mit dem Geld aufgebaut, das er während seiner aktiven Zeit als Profi-Fußballer verdient hat."

Marcelo Pletsch: Unschönes Ende in Gladbach

"Wenn ich höre, dass ein Spieler draußen sagt: Hoffentlich verlieren wir 4:0, dann ist der Trainer und der Sportdirektor weg. Und ich dann sehe, dass Pletsch in dem Spiel gegen Bochum auch noch an zwei Gegentoren beteiligt ist, dann muss man den Verein vor solchen Leuten schützen", sagte der damalige Sportdirektor Christian Hochstätter.

Pletsch giftete nach seiner Entlassung zurück: "Hochstätter ist eine linke Bazille – und Borussia ist ein beschissener Verein geworden." Später gab er im "11Freunde"-Interview zu, dass das ein Fehler war.

Generell denkt er aber positiv an seine Zeit in Deutschland zurück.

"Wissen Sie, er kam aus einer sehr einfachen Familie in Brasilien. Wenn er von Deutschland erzählt, dann davon wie groß der Unterschied damals war. Stellen Sie sich vor: Zu der Zeit in Deutschland gab es Dinge, Autos, Geschäfte, die es hier in Brasilien erst zehn, 15 Jahre später gab. An all das erinnert er sich, sogar an das Essen, die Partys", sagte seine Tochter.

Und auch Fans erinnern sich noch an ihn. An die robuste Spielweise. Die Zweikampfstärke, den Einsatzwillen.

Und natürlich auch an die "filigranen" Pässe.