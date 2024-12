FC Bayern München wollte DFB-Juwel holen - Transfer platzte "in letzter Sekunde"

Der FC Bayern München stand 2023 kurz vor Transfercoup. Ein Nationalspieler enthüllt nun, wie Nun enthüllt der Verteidiger, wie intensiv er mit Bayern und dem BVB sprach und woran der Wechsel scheiterte.

Armel Bella-Kotchap steht seit 2022 beim FC Southampton in der englischen Premier League unter Vertrag. Nur ein Jahr später, im Sommer 2023, wurde in den Medien wiederholt von einer Rückkehr in die Bundesliga berichtet.

Nun hat der 23-Jährige verraten, dass er sich seinerzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FC Bayern und mit Borussia Dortmund befunden hat.

"Das Interesse von Dortmund und Bayern macht natürlich jeden Spieler stolz und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hätte mich damals nicht sehr beschäftigt. Sebastian Kehl soll es damals sehr ernst mit mir gemeint haben, damals lehnte aber Southampton den Wechsel ab“, erklärte der Abwehrspieler im "Bild"-Interview.

Die Gespräche mit den Münchnern seien derweil sogar "noch konkreter" gewesen. "Ich hatte auch schon ein Gespräch mit Marco Neppe, dem damaligen Technischen Direktor des FC Bayern. Am Ende scheiterte der Wechsel zum FC Bayern in letzter Sekunde, weil es keine Einigung mit Southampton gab. Grundsätzlich waren wir uns damals aber einig", so Bella-Kotchap weiter.