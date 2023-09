Ein Grund dafür dürfte Harry Kane sein. Der Rekord-Neuzugang der Münchener sammelte in seinen ersten beiden Bundesliga-Partien bereits vier Scorer-Punkte (drei Tore und eine Vorlage) und hat sich bisher gut in das Team eingeführt.

Der deutsche Rekordmeister startete mit zwei Siegen in die Saison. Sowohl gegen Bremen (4:0) und den FC Augsburg (3:1) gab sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel keine Blöße.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Bayer Leverkusen (0:3) wartet auf Borussia Mönchengladbach gleich der nächste Kracher. Im Top-Spiel des 3. Spieltags empfangen die "Fohlen" am Samstag den FC Bayern München.

Am 3. Spieltag muss der FC Bayern bei seinem "Angstgegner" Borussia Mönchengladbach ran. So seid ihr live im TV und Livestream dabei und könnt die Partie im Liveticker verfolgen.

Die Partie findet am Samstag, den 2. September, in Mönchengladbach statt. Anpfiff des Spiels im Borussia-Park ist um 18:30 Uhr.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live: Bundesliga im TV, Livestream, Liveticker - wann und wo wird gespielt?

Einen Livestream für die Begegnung zwischen Gladbach und den Bayern findet ihr bei "WOW" oder "Sky Go". Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Gladbach vs. München: Läuft die Bundesliga-Partie im Free-TV und Pay-TV?

Einen Liveticker findet ihr wie gewohnt bei ran.de , auch in der ran-App könnt ihr das Spiel live verfolgen. Diese steht zum Download im Apple - und Android -Store zur Verfügung.

Bayern zu Gast in Mönchengladbach: Wo gibt es einen Liveticker?

Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München: Wo finde ich Highlights und einen Audiostream?

Highlights der Partie findet ihr nach der Partie bei Sky. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden kurze Clips auch in der ZDF-Mediathek und bei der ARD-Sportschau hochgeladen. Zudem stellen die Sportschau, das "Fohlen Radio" und "FC Bayern.tv plus" einen Audiostream zur Verfügung.