Anzeige
Bundesliga

Borussia Mönchengladbach: Jens Castrop droht wohl monatelanger Ausfall

  • Aktualisiert: 25.09.2025
  • 08:41 Uhr
  • ran.de

Borussia Mönchengladbach muss womöglich über einen längeren Zeitraum auf Mittelfeldspieler Jens Castrop verzichten.

Im Sommer wechselte Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Bei den "Fohlen" soll der 20-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

International hat er das bereits getan. Am 6. September feierte Castrop sein Debüt für die südkoreanische Nationalmannschaft, obwohl er zuvor für die verschiedenen Jugendnationalmannschaften des DFB auf dem Platz gestanden hatte.

Mit seinem Verbandswechsel, der aufgrund der Herkunft seiner Mutter möglich war, könnte aber ein Problem auf den Youngster zukommen, da nun die gesetzliche Wehrpflicht in Südkorea greifen könnte.

Alle wehrtauglichen Männer (zwischen 18 und 35 Jahre; Anm.d.Red.) müssen dort für 18 bis 21 Monate Wehrdienst leisten. Ausnahmen gibt es nur in seltenen Fällen, etwa für Sportler, die große internationale Erfolge für das Land erzielen.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Das bekannteste Beispiel ist der Fall von Heung-min Son. Nachdem der mittlerweile 33-Jährige 2018 mit Südkorea die Asienspiele gewann, wurde er vom Dienst befreit. Ob Castrop eine ähnliche Befreiung erreichen kann, ist offen.

Anzeige

Jens Castrop bleibt gelassen

Für Borussia Mönchengladbach hätte eine Einberufung gravierende Folgen: Der Klub müsste bis zu zwei Jahre ohne den jungen Mittelfeldspieler auskommen. Neben dem sportlichen Verlust, dürfte eine Einberufung wohl auch Auswirkungen auf den Marktwert des Spielers haben.

Castrop selbst zeigte sich gegenüber der "Bild" vorerst gelassen und erklärte: "Ich bin im Austausch mit meinem Management darüber. Aber ich freue mich jetzt erst einmal, Nationalspieler zu sein. Und den Rest gehen wir dann Schritt für Schritt."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Stationen als Spieler

ZeitraumMannschaftPosition
07/2025 - 06/2029Bor. MönchengladbachBor. MönchengladbachMittelfeld
01/2022 - 06/20251. FC Nürnberg1. FC NürnbergMittelfeld
04/2022 - 06/20221. FC Nürnberg II1. FC Nürnberg IIMittelfeld
03/2022 - 04/20221. FC Nürnberg II1. FC Nürnberg IIMittelfeld
03/2022 - 03/20221. FC Nürnberg II1. FC Nürnberg IIMittelfeld
02/2022 - 03/20221. FC Nürnberg II1. FC Nürnberg IIMittelfeld
07/2020 - 01/20221. FC Köln U191. FC Köln U19Mittelfeld
07/2021 - 01/20221. FC Köln II1. FC Köln IIMittelfeld
03/2021 - 06/20211. FC Köln II1. FC Köln IIMittelfeld
02/2021 - 03/20211. FC Köln II1. FC Köln IIMittelfeld
07/2018 - 06/20201. FC Köln U171. FC Köln U17Mittelfeld
07/2017 - 06/20191. FC Köln II (U16) U171. FC Köln II (U16) U17Mittelfeld
07/2016 - 06/20181. FC Köln U151. FC Köln U15Mittelfeld
Mehr News und Videos
Real Madrid CF Vs RCD Espanyol in Spain - 20 Sep 2025 Vinicius Junior of Real Madrid CF seen in action during the 2025 2026 La Liga EA Sports week 5 football match between Real Madrid CF and RCD Es...
News

Wirbel um Vini Jr: Blitzt Berater im Vertragspoker ab?

  • 25.09.2025
  • 09:53 Uhr
Sandro Wagner (FC Augsburg, Cheftrainer) vor dem Spiel, GER, FC Augsburg vs. 1. FSV Mainz 05, Fussball, Bundesliga, 4. Spieltag, Saison 2025 2026, 20.09.2025, DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O...
News

Wagner in Augsburg: Große Worte, nichts dahinter?

  • 25.09.2025
  • 08:57 Uhr
Nationalspieler mit Bart: Tim Kleindienst
News

Kleindienst fliegt raus: Zoff um Ende in der Icon League

  • 25.09.2025
  • 08:56 Uhr
imago images 1066707479
News

"Gesicht des Vereins": RB-Fans und Mitspieler fordern Einsätze für Werner

  • 25.09.2025
  • 08:55 Uhr
Kane trifft mehrfach gegen Chelsea
News

Kane in Topform: Unerwarteter Wingman und die Musiala-Frage

  • 25.09.2025
  • 08:54 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 25.09.2025
  • 08:49 Uhr
Wayne Rooney im Mai im Goodison Park in Liverpool
News

Rooney: "Ohne Coleen wäre ich tot"

  • 25.09.2025
  • 08:45 Uhr
Stuttgart , Bundesliga Fußball VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli, v.l. Tiago Tomas (VfB) Ermedin Demirovic (VfB) Lorenz Assignon (VFB) jubeln nach dem Tor zum 1:0 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen ...
News

VfB Stuttgart vs. Celta Vigo heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 25.09.2025
  • 08:28 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Infos im Überblick

  • 25.09.2025
  • 08:26 Uhr
Neymar (l.) und Ronaldo im Jahr 2018
News

Ronaldo fordert Neymar-Comeback: "Haben keinen Zweiten"

  • 25.09.2025
  • 07:20 Uhr