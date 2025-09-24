Bundesliga
Borussia Mönchengladbach: Jens Castrop droht wohl monatelanger Ausfall
- Aktualisiert: 25.09.2025
- 08:41 Uhr
- ran.de
Borussia Mönchengladbach muss womöglich über einen längeren Zeitraum auf Mittelfeldspieler Jens Castrop verzichten.
Im Sommer wechselte Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Bei den "Fohlen" soll der 20-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.
International hat er das bereits getan. Am 6. September feierte Castrop sein Debüt für die südkoreanische Nationalmannschaft, obwohl er zuvor für die verschiedenen Jugendnationalmannschaften des DFB auf dem Platz gestanden hatte.
Mit seinem Verbandswechsel, der aufgrund der Herkunft seiner Mutter möglich war, könnte aber ein Problem auf den Youngster zukommen, da nun die gesetzliche Wehrpflicht in Südkorea greifen könnte.
Alle wehrtauglichen Männer (zwischen 18 und 35 Jahre; Anm.d.Red.) müssen dort für 18 bis 21 Monate Wehrdienst leisten. Ausnahmen gibt es nur in seltenen Fällen, etwa für Sportler, die große internationale Erfolge für das Land erzielen.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Das bekannteste Beispiel ist der Fall von Heung-min Son. Nachdem der mittlerweile 33-Jährige 2018 mit Südkorea die Asienspiele gewann, wurde er vom Dienst befreit. Ob Castrop eine ähnliche Befreiung erreichen kann, ist offen.
Jens Castrop bleibt gelassen
Für Borussia Mönchengladbach hätte eine Einberufung gravierende Folgen: Der Klub müsste bis zu zwei Jahre ohne den jungen Mittelfeldspieler auskommen. Neben dem sportlichen Verlust, dürfte eine Einberufung wohl auch Auswirkungen auf den Marktwert des Spielers haben.
Castrop selbst zeigte sich gegenüber der "Bild" vorerst gelassen und erklärte: "Ich bin im Austausch mit meinem Management darüber. Aber ich freue mich jetzt erst einmal, Nationalspieler zu sein. Und den Rest gehen wir dann Schritt für Schritt."
Stationen als Spieler
|Zeitraum
|Mannschaft
|Position
|07/2025 - 06/2029
|Bor. Mönchengladbach
|Mittelfeld
|01/2022 - 06/2025
|1. FC Nürnberg
|Mittelfeld
|04/2022 - 06/2022
|1. FC Nürnberg II
|Mittelfeld
|03/2022 - 04/2022
|1. FC Nürnberg II
|Mittelfeld
|03/2022 - 03/2022
|1. FC Nürnberg II
|Mittelfeld
|02/2022 - 03/2022
|1. FC Nürnberg II
|Mittelfeld
|07/2020 - 01/2022
|1. FC Köln U19
|Mittelfeld
|07/2021 - 01/2022
|1. FC Köln II
|Mittelfeld
|03/2021 - 06/2021
|1. FC Köln II
|Mittelfeld
|02/2021 - 03/2021
|1. FC Köln II
|Mittelfeld
|07/2018 - 06/2020
|1. FC Köln U17
|Mittelfeld
|07/2017 - 06/2019
|1. FC Köln II (U16) U17
|Mittelfeld
|07/2016 - 06/2018
|1. FC Köln U15
|Mittelfeld