Anzeige
Einvernehmliche Trennung?

Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst muss Icon League verlassen – "Wollten nicht gehen"

  • Aktualisiert: 25.09.2025
  • 08:56 Uhr
  • ran.de

Gladbach-Profi Tim Kleindienst muss mit seinem Team "Motor Neufünfland" die Icon League verlassen. Einvernehmlich verlief die Trennung aber offenbar nicht.

Die neue Saison in der Icon League geht ohne "Motor Neufünfland" über die Bühne. Das Team um Gladbachs Nationalspieler Tim Kleindienst, Ex-Profi Torsten Mattuschka und Rapper Finch muss Platz machen - gezwungenermaßen?

"Diese Entscheidung wurde seitens der Liga getroffen und wird vom FK Motor Neufünfland mitgetragen", hieß es vor einer Woche in einem Statement der Icon League.

Nun haben sich Kleindienst und seine Mitstreiter gemeldet. Was ein anderes Bild auf die Trennung wirft. Denn die war offenbar alles andere als einvernehmlich.

"Um es direkt ganz klar zu sagen: Wir wollten nicht gehen, wir wurden gegangen. Das hat uns alle überrascht, weil wir schon dachten, dass wir eine Bereicherung für die Liga sind", sagte Finch in einem Statement-Video auf Instagram.

Anzeige
Anzeige

Kleindienst-Team in der Icon League: Wenig erfolgreich

Aus sportlicher Sicht spielte das Team bislang keine große Rolle. In der ersten Saison der Liga von Ex-Weltmeister Toni Kroos und Youtuber Elias Nerlich wurde man Vorletzter. In der vergangenen Saison wurden die Playoffs knapp verpasst.

"Das Format ist dafür gemacht, dass man als Mannschaft einen schnellen Turnaround schaffen kann, und wir hatten alle Lust auf diese Herausforderung", sagt der aktuell verletzte Kleindienst: "Leider wurde uns die nun genommen."

Und Mattuschka ergänzte: "Ohne Motor läuft nichts." Die neue Spielzeit der Icon League beginnt am 28. September.

Anzeige
Mehr News und Videos
Real Madrid CF Vs RCD Espanyol in Spain - 20 Sep 2025 Vinicius Junior of Real Madrid CF seen in action during the 2025 2026 La Liga EA Sports week 5 football match between Real Madrid CF and RCD Es...
News

Wirbel um Vini Jr: Blitzt Berater im Vertragspoker ab?

  • 25.09.2025
  • 09:53 Uhr
Sandro Wagner (FC Augsburg, Cheftrainer) vor dem Spiel, GER, FC Augsburg vs. 1. FSV Mainz 05, Fussball, Bundesliga, 4. Spieltag, Saison 2025 2026, 20.09.2025, DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O...
News

Wagner in Augsburg: Große Worte, nichts dahinter?

  • 25.09.2025
  • 08:57 Uhr
imago images 1066707479
News

"Gesicht des Vereins": RB-Fans und Mitspieler fordern Einsätze für Werner

  • 25.09.2025
  • 08:55 Uhr
Kane trifft mehrfach gegen Chelsea
News

Kane in Topform: Unerwarteter Wingman und die Musiala-Frage

  • 25.09.2025
  • 08:54 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 25.09.2025
  • 08:49 Uhr
Wayne Rooney im Mai im Goodison Park in Liverpool
News

Rooney: "Ohne Coleen wäre ich tot"

  • 25.09.2025
  • 08:45 Uhr
Jens Castrop ( Borussia Moenchengladbach ) gibt Anweisungen. GER, Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Moenchengladbach, Fussball, Bundesliga, 4. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 21.09.2025 DFL REGULATION...
News

Keine Verletzung: Gladbach-Profi droht längere Pause

  • 25.09.2025
  • 08:41 Uhr
Stuttgart , Bundesliga Fußball VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli, v.l. Tiago Tomas (VfB) Ermedin Demirovic (VfB) Lorenz Assignon (VFB) jubeln nach dem Tor zum 1:0 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen ...
News

VfB Stuttgart vs. Celta Vigo heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 25.09.2025
  • 08:28 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Infos im Überblick

  • 25.09.2025
  • 08:26 Uhr
Neymar (l.) und Ronaldo im Jahr 2018
News

Ronaldo fordert Neymar-Comeback: "Haben keinen Zweiten"

  • 25.09.2025
  • 07:20 Uhr