Die Krux wie schon im Vorjahr: Das Geld für den 23-Jährigen möchte die Borussia in den Kader investieren, der Dominostein will aber vor dem Auftakt am Freitag gegen Bayer Leverkusen ( am Freitag ab 19:50 Uhr live in Sat.1, auf ran.de und JOYN ) erneut nicht fallen.

Von Franck Honorat und Tomas Cvancara verspricht man sich die nächsten Schritte, von Alassane Plea wichtige Impulse und eine Rückbesinnung auf bekannte Stärken. Die Zugänge Tim Kleindienst (für sieben Millionen Euro aus Heidenheim) und Kevin Stöger (ablösefrei aus Bochum) bringen Torgefahr, Führungsqualitäten, Kampfgeist und Kreativität mit und helfen auf Anhieb. Vor allem sorgen sie für eine Verschiebung in der Hierarchie, die in jüngerer Vergangenheit nach Abgängen zahlreicher Leistungsträger ein Problem war.

Das wäre Geld, das die Gladbacher gut gebrauchen können, um sich zu verstärken. Denn während der Klub in der Offensive gut aufgestellt ist, hakt es vor allem in der Defensive.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Das Leverkusener Supertalent wird im Sommer 2025 eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt sein, so viel ist klar. Doch neben dem FC Bayern wird sich laut dem spanischen Portal "Relevo" auch Real Madrid um Wirtz bemühen. Während der deutsche Rekordmeister dafür bereit ist, in die Vollen zu gehen, sieht die Strategie der Königlichen etwas anders aus.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Erst Mitte Juli war Greenwood für 26 Millionen Euro von Jugendverein Manchester United in die Ligue 1 gewechselt. Unter OM-Coach Roberto De Zerbi verpasste der Rechtsaußen in den ersten vier Pflichtspielen keine einzige Spielminute und glänzte mit fünf Toren sowie einer Vorlage. Aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen steht Greenwood in der Kritik - daran änderte auch der Freispruch im Februar 2023 wenig.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Dieses Gerücht dürfte auf viel Gegenwind von den Bayern-Fans stoßen. Übereinstimmenden Berichten von "TalkSPORT" und "HITC" zufolge hat sich Marseille-Neuzugang Mason Greenwood mit starken Leistungen in Frankreich in den Fokus der Münchner gespielt haben. Auch das Spanien-Trio Real Madrid, Atletico Madrid und FC Barcelona sowie der Scheich-Klub Paris SG sollen Interesse am 22-jährigen Englänger haben ...

Alisson (FC Liverpool) Hat der FC Bayern einen großen Namen als Neuer-Nachfolger im Blick? Wie die "Sun" berichtet, soll der Rekordmeister an Routinier Alisson vom FC Liverpool dran sein. Der 31-Jährige steht zwar noch bis 2027 bei den "Reds" unter Vertrag, im Sommer gab es aber bereits Gerüchte über einen Saudi-Arabien-Wechsel. Alisson soll einen Wechsel in den Wüstenstaat abgelehnt haben, aber ...

Borussia Mönchengladbach: Einstelliger Tabellenplatz das Ziel

Um wieder nach Europa zu kommen, müsse viel zusammenpassen, so Stindl, der in der Hinsicht "gar nicht so großen Druck auf die Jungs machen" will. "Aber mit dem Ziel einstelliger Tabellenplatz fahren sie glaub ich ganz gut und die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht. Ich glaube, dass sie aus dem Mittelfeld der Bundesliga etwas herausragen können."

Das Ziel könnte dem Klub aber schnell um die Ohren fliegen, wenn die Problemzone nicht noch bedient wird.

"Wir müssen viel kompakter verteidigen als vergangene Saison, wir müssen aktiver gegen den Ball sein, wir müssen physisch an die Grenze gehen. In diesen Bereichen braucht es deutliche Verbesserungen", sagte Trainer Gerardo Seoane im "kicker". Dazu müssten die Ballverluste reduziert werden. Das Defensivverhalten wird nicht nur durch die Abwehr bestimmt, es soll in Gladbach in der neuen Saison deutlich unangenehmer sein und vor allem weiter vorne anfangen.

Doch die Horror-Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 2023/24 kassierten die Fohlen 67 Gegentore, in der bisherigen Bundesliga-Historie waren es zuvor nur in zwei (!!) Saisons mehr. Daher geht es bei potenziellen Zugängen in der Defensive nicht so sehr um quantitative, sondern vor allem um qualitative Probleme.

Für ein höheres Pressing wurde Kleindienst geholt, von Stöger und Sander versprechen sich die Verantwortlichen mehr Intensität, denn es war auch die Passivität des eigenen Spiels, die Gladbachs Defensive löchrig werden und den Verein in der Vorsaison in die Abstiegszone rutschen ließ.