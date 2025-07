Timo Werner zu Borussia Mönchengladbach? Was unrealistisch erscheint, wäre für den tief gefallenen Ex-Nationalstürmer der richtige Schritt. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Man muss die Idee ein bisschen sacken lassen. Erst dann entfaltet sie ihre ganze Wirkung. Denn dass Borussia Mönchengladbach sich angeblich mit Timo Werner beschäftigt, mag sich erst einmal absurd anhören. Dabei wäre so ein Wechsel für den sportlich tief gefallenen Ex-Nationalstürmer eine riesige Chance. Borussia Mönchengladbach - Boss Roland Virkus spricht über Malle-Skandalvideo

FC Bayern München: Luis Diaz in neuer Rolle? So kann die Offensive mit dem Kolumbianer aussehen Vielleicht sogar die letzte, um seiner Karriere noch einmal Leben einzuhauchen und einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Dabei geht es gar nicht um Gladbach im Speziellen, sondern um die Größenordnung im Allgemeinen. Zwar ist es noch gar nicht so lange her, dass Werner zuletzt für die deutsche Nationalmannschaft auflief. Vor rund zwei Jahren war das, im März 2023 – und doch ist es eine gefühlte Ewigkeit her, dass der inzwischen 29-Jährige im Mittelpunkt stand und als Torjäger brillierte. Stattdessen befindet sich der Stürmer in einer Dauerkrise. Und in einem tiefen Fall.

Anzeige

Anzeige

Timo Werner: Leihe zu den Spurs ein Flop Die Leihe zuletzt zu den Tottenham Hotspur war für beide Seiten ein Flop, in Leipzig ist Werner nicht mehr gewollt, er wird möglicherweise sogar ablösefrei gehen können, sein Vertrag bei RB läuft nur noch ein Jahr. Der Knackpunkt dürfte das Gehalt werden, denn angeblich will der Angreifer noch rund zehn Millionen Euro. Das werden ihm Klubs wie Gladbach nicht zahlen, doch auch gut betuchte Topvereine in Europa normalerweise nicht. Dazu waren seine Auftritte zuletzt zu selten und noch seltener nachhaltig beeindruckend.

Anzeige

Anzeige

Timo Werner: Wenig Tore, kaum noch Fußball In 27 Pflichtspielen für die Spurs 2024/25 stand er ganze 946 Minuten auf dem Platz (35 Minuten im Schnitt), erzielte ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor. Ab Ende Februar gehörte er gar nicht mehr zum Kader. Eine verschenkte Saison trifft es wohl am besten, auch wenn er am Ende die Europa League gewann. Doch auch dort war er in der Rückrunde nicht mehr aktiver Teil der Mannschaft.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Transfergerüchte: Benjamin Sesko bei zwei englischen Top-Klubs wohl hoch im Kurs 1 / 17 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen sich zwei englische Top-Klubs wohl weiterhin Hoffnungen auf einen Transfer von Benjamin Sesko machen. Im Bericht heißt es, dass Manchester United an das Lager des Stürmers herangetreten sein soll, um die Wechselbedingungen zu erfragen ... © HMB-Media Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Darüber hinaus soll auch Newcastle United in der vergangenen Woche dem Spieler sein Projekt vorgestellt haben. Die "Magpies" wären demnach wohl bereit, Leipzig ein Angebot zu unterbreiten, wenn der Spieler zustimmt. Sesko steht noch bis 2029 bei RB unter Vertrag und will offenbar in Kürze eine Entscheidung fällen. © 2025 Getty Images Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Beim VfB Stuttgart deutet sich der Abgang von Enzo Millot an. Der Mittelfeldspieler fehlte beim Test gegen Celta Vigo, soll laut "kicker" Transfergespräche mit Atletico Madrid führen. Laut "Bild" kann Millot die Schwaben für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro verlassen, da er in seinem Kontrakt eine Ausstiegsklausel in dieser Höhe haben soll. Millots Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2028. © IMAGO/Sportfoto Rudel Paul Wanner (FC Bayern München)

Die Zukunft von Paul Wanner bleibt weiterhin fraglich - sowohl eine Leihe als auch ein Verbleib in München sind möglich. Eine Chance, die andere Vereine wittern - so offenbar auch Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sollen sich die Fohlen um den Youngster bemühen. Demnach soll es bereits zu einem Treffen am Tegernsee zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Gladbach-Sportchef Roland Virkus gekommen sein ... © IMAGO/Revierfoto Paul Wanner (FC Bayern München)

Nach der Verletzung von Jamal Musiala bleibt es jedoch fraglich, ob der deutsche Rekordmeister sein Talent verleiht. Falls ja, erwartet die Borussia eine ordentliche Konkurrenz - vor allem aus der Bundesliga. Neben Werder Bremen und dem VfB Stuttgart soll aber wohl auch die PSV Eindhoven ein Auge auf Wanner geworfen haben. © IMAGO/Vitalii Kliuiev Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang. Laut übereinstimmenden Berichten von Fabrizio Romano und "Sky" wurde eine vollständige Einigung zwischen Lukas Hradecky und der AS Monaco erzielt. Der finnische Torhüter möchte den Werksklub wohl verlassen, um weiter als Nummer eins zu agieren. Bei Leverkusen soll Mark Flekken in diese Rolle schlüpfen. Auch die beiden Vereine stehen demnach bereits im Austausch. © IMAGO/Buzzi Rafael Leao (AC Mailand)

Lange wurde Rafael Leao mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gab es aber keine Diskussionen um den Stürmer-Star der AC Mailand beim Rekordmeister. Das bestätigte auch Uli Hoeneß Anfang Juli. Doch für Leao scheint das Thema noch nicht erledigt zu sein. Der Stürmer will einem "Sportbild"-Bericht zufolge weiterhin nach München. Ein Angebot aus Saudi-Arabien lehnte er ab, da er weiterhin auf höchstem Niveau spielen will. © 2024 Getty Images Diant Ramaj (Borussia Dortmund)

Diant Ramaj könnte laut "Sky" leihweise von Dortmund an Heidenheim abgegeben werden. Der Torhüter spielte bereits zwischen 2018 und 2021 in Heidenheim. Ramaj kam im Januar 2025 für fünf Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam zum BVB (Vertrag bis 2029) und wechselte direkt per Leihe zum FC Kopenhagen. Eine erneute Ausleihe würde Sinn machen, weil Gregor Kobel in Dortmund bleibt. © IMAGO/Icon Sportswire Kingsley Coman (FC Bayern München)

Auch in diesem Jahr tauchen Gerüchte über einen Bayern-Abgang von Kingsley Coman wiederholt auf. Die heißeste Spur soll dabei aktuell nach Istanbul führen. Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" hat Galatasary nach der Verpflichtung von Leroy Sane den nächsten Bayern-Flügel ins Visier genommen. Der Franzose hat in München noch bis 2027 Vertrag - zuletzt pochte er laut "Bild" aber auf einen Verbleib. Das Bayern-Interesse an Malick Fofana könnte einen Abgang jedoch noch einmal anheizen. © Action Plus Renato Veiga (FC Chelsea)

Während die Bemühungen des FC Bayern um einen Spieler für die Offensive doch noch arg stottern, könnte sich in Sachen Innenverteidiger ein Deal anbahnen. Nach übereinstimmenden Berichten sind die Münchner stark am Portugiesen Renato Veiga vom FC Chelsea interessiert. Wie der italienische Transferexperte Nicolo Schira erfahren haben will, habe der 21-Jährige bereits seine Wechselabsicht kundgetan ... © 2025 Getty Images Renato Veiga (FC Chelsea)

Demnach haben die Bayern-Bosse auch mit den Blues, die Veiga zuletzt an Juventus Turin ausgeliehen hatten, erste konkrete Gespräche geführt. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen an dem 1,90-Meter-Mann auch Atletico Madrid und einige Premier-League-Klubs interessiert sein. Für ein Gesamtpaket von 40 Millionen Euro wäre der variable Verteidiger, der auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, demnach zu haben. © IMAGO/News Images Mikey Moore (Tottenham Hotspur)

Bereits im Mai brachte "Sky" Borussia Dortmund mit dem englischen Toptalent der Spurs in Verbindung, nun berichtet die "Bild", dass der BVB auf der Suche nach Verstärkung für die offensive Außenbahn konkret ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen hat. Moore steht noch bis 2027 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach wäre Tottenham höchstens bereit, ihn per Leihe ohne Kaufoption abzugeben. © IMAGO/Pro Sports Images Mikey Moore (Tottenham Hotspur)

In wenigen Wochen, nach dem 18. Geburtstag des Sportlers am 11. August, soll sein Kontrakt Berichten zufolge verlängert werden. Moore gehört mit einem Marktwert von 18 Millionen Euro zu den wertvollsten Spielern seines Alters, nur drei U18-Spieler weltweit werden derzeit höher taxiert. Der Linksaußen, der von mehreren englischen Klubs beobachtet wird, hatte bereits 2024 in der höchsten englischen Spielklasse debütiert. © 2025 Getty Images Adam Karabec (Sparta Prag)

Beim HSV könnte laut "Bild" bald ein alter Bekannter wieder im Kader stehen. Demnach arbeiten die Hanseaten an einer weiteren Leihe von Adam Karabec von Sparta Prag. Der 22-Jährige verhalf dem HSV zuletzt zum Aufstieg, dennoch wurde die Kaufoption in angeblicher Höhe von 4,2 Millionen Euro nicht gezogen. Dem Bericht nach könnte Karabec seinen Vertrag in Prag über den Sommer 2026 hinaus verlängern und anschließend wieder zur Leihe an die Elbe wechseln. © IMAGO/motivio Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Nachdem sich der FC Arsenal laut übereinstimmenden Medienberichten wegen zu hoher Ablöseforderungen aus dem Rennen um Benjamin Sesko zurückgezogen hatte, sollen mehrere Klubs aus Saudi-Arabien, darunter Al-Hilal, Interesse gezeigt haben. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano hat der Slowene in Diensten von RB Leipzig jedoch offenbar sämtliche Angebote aus dem Wüstenstaat abgelehnt ... © motivio Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Der 22-Jährige wolle sich demnach voll auf den europäischen Fußball konzentrieren und seine Karriere bei einem europäischen Top-Klub fortsetzen. Neben Arsenal wurden zuletzt auch mehrere Premier-League-Vereine mit Sesko in Verbindung gebracht – darunter auch der Liverpool, der FC Chelsea und Newcastle United. © Visionhaus James McAtee (Manchester City)

Der offensive Mittelfeldspieler James McAtee von Manchester City gilt als der große Wunschspieler von Borussia Dortmund. Nun allerdings mischt auch Eintracht Frankfurt mit. Laut "Sky" ist der 22-Jährige kommende Woche zu Gesprächen in Frankfurt, wo er sich darüber hinaus die Gegebenheiten vor Ort anschauen möchte. Dies könnte eine "Transfer-Rache" werden, nachdem der BVB der Eintracht Jobe Bellingham weggeschnappt hatte.

Weshalb es jetzt an der Zeit wäre, zwei Schritte zurückzugehen, um mal wieder einen nach vorne zu machen. Wobei er dann eine gesunde Portion Realismus mitbringen und seine Gehaltsvorstellungen herunterschrauben müsste.