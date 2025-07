Ten Hag will also genau das fortsetzen, wofür Alonso bei Bayer zuletzt stand. Doch mit welchem Personal?

"Ich will Titel gewinnen - auch hier! … Ich will gewinnen! Und das auf eine bestimmte Art und Weise: mit dominantem, attraktivem Fußball, der die Menschen begeistert", sagte der 55-Jährige bei ran .

Bayer Leverkusen: Kaderumbruch mit Quansah, Tillman und Co.

Die Abgänge von Wirtz und Jeremie Frimpong für kolportierte 165 Millionen Euro Ablöse in Richtung England, haben ten Hag auf dem Transfermarkt einen ziemlich großen Spielraum für die Kaderumgestaltung verschafft. Der Verkauf von Odilon Kossonou nach Bergamo soll zusätzliche 20 Millionen Euro in die Bayer-Kasse gespült haben.

Einen beträchtlichen Teil dieser Einnahmen investierten die Rheinländer auch schon in neues Personal. So flossen jeweils geschätzte 35 Millionen Euro in die Verpflichtungen von Defensivspieler Jarell Quansah (kam aus Liverpool), der den ablösefrei zum FC Bayern abgewanderten Jonathan Tah ersetzen soll und Offensivspieler Malik Tillman (von der PSV Eindhoven verpflichtet). Damit sind die beiden Neuzugänge die teuersten Transfers in der Vereinsgeschichte der "Werkself". Tillman stand in jungen Jahren auch schon beim FC Bayern unter Vertrag. Jetzt wagt er einen neuen Anlauf in der Bundesliga.